Reuniune cu usile inchise a Consiliului de Securitate: Nu putem exclude un razboi SUA-Rusia, a spus ambasadorul rus la ONU

Intrebat daca acesta ar putea fi un razboi intre Statele Unite si Rusia , reprezentantul Moscovei a raspuns: "Nu putem exclude nicio posibilitate".Propunerea Suediei asupra unei rezolutii pentru o misiune de dezarmare chimica in Siria nu a fost abordata in cursul reuniunii.Potrivit unor surse diplomatice, aceasta propunere a fost respinsa in principal de Statele Unite, Franta , Marea Britanie si Olanda , pentru ca ea nu impune crearea unui mecanism de ancheta asupra presupuselor atacuri chimice ce ar fi avut loc sambata la Douma.Subiectul reuniunii de joi a fost "politica agresiva a unor dintre membrii Consiliului", a declarat Vasili Nebenzia."Amenintarile sunt o incalcare a Cartei Natiunilor Unite", a adaugat el, subliniind ca o interventie militara occidentala ar fi "foarte periculoasa pentru ca militarii nostri sunt acolo".Diplomatul rus a mai informat ca tara sa a cerut o reuniune publica a Consiliului de Securitate privind Siria in prezenta secretarului general al ONU, Antonio Guterres. Aceasta ar urma sa aiba loc vineri, potrivit AFP.Trump s-a gandit mai bine si spune ca nu stie cand va ataca Siria: Poate curand sau... nu