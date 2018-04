Reuniune la Luxemburg pentru a discuta situatia Siriei. Romania e reprezentata de Melescanu

"Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, va participa luni, 16 aprilie 2018, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE), care se va desfasura la Luxemburg. Principalele teme de pe agenda sunt: situatia din Siria, Iran, relatia Uniunea Europeana - Federatia Rusa, respectiv instrumentele financiare externe ale UE in contextul viitorului Cadru Financiar Multianual post-2020.Inaltul Reprezentant al UE pentru politica externa si securitate/Vice-presedinte al Comisiei Europene, Federica Mogherini, va informa ministrii de externe din statele membre ale Uniunii Europene, in debutul reuniunii, cu privire la evolutiile din Gaza si Venezuela. De asemenea, in cadrul unui dejun informal de lucru, ministrii de externe vor avea un schimb de opinii privind evolutiile din Balcanii de Vest, cu accent pe dimensiunea de securitate", anunta MAE, intr-un comunicat de presa remis duminica.Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat, sambata ca Romania este solidara cu decizia aliatilor strategici SUA, Anglia si Franta in atacul cu rachete din Siria, adaugand ca MAE va pleda pentru o ancheta in cazul folosirii armelor chimice de Bashar-al-Assad.O alianta formata din SUA, Marea Britanie si Franta a lansat, sambata, un atac cu rachete de croaziera in Siria, cu scopul declarat de a sanctiona regimul Bashar al-Assad pentru atacul chimic comis la periferia orasului Damasc.Citeste si:SUA, Marea Britanie si Franta au atacat Siria - filmul evenimentelor, cum s-au pozitionat tarile lumii si ce urmeazaRusia avertizeaza ca atacurile din Siria vor avea consecinte. Insultarea presedintelui Rusiei este inacceptabilaReactii la atacarea Siriei de catre SUA, Franta si Marea BritanieOficialii UE sustin atacul impotriva SirieiUn nou bombardament in Siria: A fost vizata o baza militara a IranuluiImagini din satelit arata distrugeri majore in urma atacurilor din Siria (Video) ...citeste mai departe despre " Reuniune la Luxemburg pentru a discuta situatia Siriei. Romania e reprezentata de Melescanu " pe Ziare.com