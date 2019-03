Intr-o nota privind procesul Brexit-ului analizata de Comisia Europeana la reuniunea saptamanala a comisarilor de miercuri, oficialii au scris ca liderii UE care se vor intalni cu Theresa May la Consiliul European de joi si vineri vor fi confruntati cu o alegere "binara", a unei amanari scurte a Brexit-ului de la 29 martie la 23 mai sau a unei amanari lungi, pana cel putin la sfarsitul acestui an, Marea Britanie fiind obligata sa organizeze alegeri pentru Parlamentul European."O amanare oferita Marii Britanii ar trebui fie sa aiba ca termen 23 mai 2019, fie sa fie semnificativ mai lunga si sa impuna alegeri europene. Aceasta este singura cale de a proteja functionarea institutiilor UE si abilitatea lor de a lua decizii", se mentioneaza in document."Orice alta opinie (ca de exemplu o amanare pana la 30 iunie 2019) ar antrena grave riscuri juridice si politice pentru UE si ar aduce in UE 27 unele dintre incertitudinile actuale din Marea Britanie", se mai precizeaza in nota citata de AFP.Statele UE care urmau sa beneficieze de locuri suplimentare dupa Brexit vor trebui sa fie anuntate pana cel mai tarziu la mijlocul sau sfarsitul lui aprilie daca va fi necesar sa renunte la aceste mandate pentru ca Marea Britanie ramane, cel putin momentan, in blocul comunitar.Nota mai mentioneaza si ca, in cazul unei amanari a Brexit-ului, Marea Britanie ar trebui ca, "in spiritul unei cooperari loiale", sa se angajeze la o "abtinere constructiva" in probleme cheie, precum bugetul UE pe termen lung si ocuparea de posturi de varf la nivelul UE dupa alegerile din mai.Citeste si:Michel Barnier: Orice amanare a Brexit va avea costuri politice si economice pentru UEJuncker spune ca UE nu mai poate face concesii UK ...citeste mai departe despre " Reuters: Comisia Europeana se opune unei amanari a Brexit-ului pana la 30 iunie " pe Ziare.com