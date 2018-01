Rex Tillerson spune ca ramane in functie: Nu am pus niciodata la indoiala starea mintala a lui Trump

Tillerson a fost intrebat in cursul unui interviu pentru postul CNN, preluat de agentia de stiri Reuters, daca este de acord cu evaluarea facuta de autorul cartii "Foc si Furie: In interiorul Casei Albe conduse de Donald Trump" ("Fire and Fury: Inside the Trump White House")."Niciodata nu am pus la indoiala starea sa mintala. Nu am niciun motiv sa pun la indoiala starea sa mintala", a raspuns oficialul american."Nu este presedintele tipic din trecut. Cred ca acest lucru este deja bine cunoscut. De asemenea, este motivul pentru care poporul american l-a ales", a completat Tillerson.Jurnalistul Michael Wolff a declarat vineri ca toti consilierii lui Donald Trump pun sub semnul intrebarii calificarea lui de a fi presedinte al Statelor Unite."Ca sa fie clar: suta la suta dintre persoanele din jurul lui... Toti spun ca se comporta ca un copil", a afirmat autorul.Tillerson a mai explicat ca a avut nevoie de ceva timp pentru a invata cum sa comunice cat mai bine cu Trump, pe care nu il cunostea inainte de a prelua postul de secretar de Stat.Secretarul de Stat al SUA a vrut sa demisioneze si l-a catalogat pe presedintele Donald Trump "imbecil", in iulie, afirma surse politice de la Washington citate de NBC News si Washington Post, dar seful diplomatiei americane sustine ca nu a vrut niciodata sa se retraga din functie. Surse politice de la Washington citate de site-ul Axios.com afirmau in octombrie ca Donald Trump era nemultumit de faptul ca Rex Tillerson nu a negat clar ca l-a numit "imbecil".Ulterior, Donald Trump a declarat ca nu crede ca Rex Tillerson l-a numit "imbecil", sugerand insa ca, daca intr-adevar a fost catalogat in acest fel, il poate invinge pe acesta intr-un test privind nivelul inteligentei.Acum in acelasi interviu pentru CNN, Tillerson a declarat ca intentioneaza sa ramana in functie si in anul 2018.El a spus ca, in opinia sa, anul 2017 a fost "foarte de succes" pentru Administratia Trump si spera ca politicile pregatite de Washingtonul vor conduce la un an 2018 "foarte, foarte de succes".Intrebat in legatura cu speculatiile privind posibila sa demisie, oficialul american a declarat: "Intentionez sa fiu aici pent ...citeste mai departe despre " Rex Tillerson spune ca ramane in functie: Nu am pus niciodata la indoiala starea mintala a lui Trump " pe Ziare.com