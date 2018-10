Rezolutia privind statul de drept in Romania, la vot pe 14 noiembrie in Parlamentul European

Potrivit agendei publicate pe site-ul Parlamentului European, in sedinta plenului PE care va avea loc la Strasbourg pe 14 noiembrie, intre orele 12:30 si 14:30, figureaza si o motiune pentru adoptarea unei rezolutii privind statul de drept in Romania.Referitor la acest subiect presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca adoptarea unei astfel de rezolutii cu privire la Romania de catre PE este neobisnuita, mai ales ca vine cu o luna inainte de preluarea presedintiei Consiliului UE de catre tara noastra."PE are dreptul sa dezbata teme si e dreptul lor sa voteze rezolutii. Am subliniat ca prezenta mea in PE nu avea legatura cu dezbatere aceea despre statul de drept in Romania.Am facut declaratii in Romania despre subiect. Romania este o democratie functionala si respecta statul de drept, dar este o democratie vie si avem abordari despre care unii nu au opinie buna.Nu vreau sa intru mai adanc in dezbaterile interne din Romania aici in PE. E extrem de neobisnuit pentru PE sa dezbata si sa voteze o rezolutie cu doar o luna inainte de a prelua presedintia Consiliului UE. Decizia apartine PE", a spus Iohannis.Raspunzand la aceeasi intrebare legata de rezolutia la adresa Romaniei, presedintele Parlamentului European a precizat ca subiectul va fi discutat in alta sedinta a forului european."Dezbaterea de azi nu are legatura cu Romania, vom vota intr-un alt plen PE. Azi e vorba despre viitorul UE. Aparam domnia legii oriunde, in Polonia , Romania si in tara mea. Peste tot acest angajament pentru apararea statului de drept, este rolul nostru sa aparam acest lucru. PE va decide continutul rezolutiei, daca e pregatit pentru o rezolutie", a explicat Antonio Tajani.Rezolutia care va fi votata in PE vine dupa ce pe 3 octombrie a fost o dezbatere in forul european asupra statului de drept din Romania, la care a participat si premierul Viorica Dancila.Citeste si:Dezbatere despre Romania in PE: Timmermans a avertizat ca situatia s-a deteriorat, Dancila si europarlamentarii PSD au incercat sa deturneze dezbaterea spre chestiunea "protocoalelor ilegale"Timmermans critica dur reforma Justitiei din Romania: Lucrurile merg inapoi si poate fi daunator pentru locul vostru in UEComisia Europeana avertizeaza Parlamentul de la Bucuresti in legatura cu Legile Justitiei si Codurile Penale. Scrisoarea lui Juncker si Timmermans ...citeste mai departe despre " Rezolutia privind statul de drept in Romania, la vot pe 14 noiembrie in Parlamentul European " pe Ziare.com