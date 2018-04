Acesta este al treilea mandat consecutiv pentru Fidesz si al patrulea, in general.Pe locul doi s-a clasat partidul de extrema dreapta Jobbik, cu 26 de mandate, iar pe pozitia a treia, social-democratii, cu 20, a anuntat Comisia electorala, dupa ce a numarat sambata ultimele buletine ramase.La aceste alegeri s-a inregistrat o prezenta istorica la vot de 69%, care a depasit-o pe cea din 2014, cand a fost o participare la vot de 61,7%.O majoritate de doua treimi ii permite lui Viktor Orban sa schimbe Constitutia si sa adopte legi constitutionale.Proteste de amploare: Nu toti am votat cu OrbanSambata, zeci de mii de maghiari au iesit in strada, la Budapesta si in mai multe orase, in cel mai mare miting din ultimii ani.Protestatarii au avut pancarte pe care scria "Suntem liberi" si au scandat "Jos Orban", relateaza Bloomberg."Este foarte important sa aratam ca foarte multi oameni nu au votat cu Orban", a declarat un protestatar. ...citeste mai departe despre " Rezultatul alegerilor din Ungaria a fost confirmat: Cu majoritate absoluta, Orban poate schimba Constitutia si adopta orice lege vrea " pe Ziare.com