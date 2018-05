Riscurile imediate ale deciziei lui Trump de a iesi din acordul cu Iranul. Prima criza importanta in NATO ne va costa scump

Acordul reprezenta un schimb intre marile puteri economice globale si Iranul, adica ridicarea sanctiunilor economice pentru Teheran si oferirea posibilitatii acestui stat supus embargoului de a exporta petrol in schimbul stoparii programului nuclear.Iranul, un stat condus autoritar si aflat sub tutela religiaosa, cu o populatie de peste 80 de milioane de locuitori, reprezinta o amenintare pentru pacea din Orientul Apropiat si pentru existenta statului Israel Donald Trump a folosit intensiv in campania electorala atacul asupra acestui acord, dar si asupra celui de la Paris, pe probleme de mediu, pentru a descrie noua politica a SUA in cazul in care va veni la Casa Alba, una menita sa anuleze toate reusitele internationale de rasunet ale Administratiei Obama.Dupa un an si jumatate de cand e la Casa Alba, presat de ancheta lui Robert Mueller, fost sef FBI, desemnat de Congres pentru a cerceta legaturile dintre reprezentantii Rusiei si cercul de putere al lui Donald Trump, noul presedinte american a reusit sa extraga SUA din ambele acorduri, spre bucuria conservatorilor americani, incercand astfel sa recastige o parte din popularitatea pierduta."Franta, Germania si Marea Britanie vorbesc de perspectiva unei tensiuni transatlantice, deoarece companiile europene se vor confrunta cu reintroducerea sanctiunilor americane in ce priveste afacerile cu Iranul. China si Rusia, semnatare ale acordului, cel mai probabil se vor alatura Iranului, acuzand Statele Unite de incalcarea acestuia", scrie New York Times, anuntand efectele imediate ale deciziei lui Donald Trump.Benjamin Netanyahu, marele castigatorIranul s-a aflat sub sanctiuni economice inca din 1979, de la revolutia care a dus la inlaturarea unui regim monarhic, alungarea sahului, si instaurarea unei conduceri religioase aflate sub tutela ayatolahului.Cu tot regimul aspru al sanctiunilor economice, Iranul a reusit sa se inarmeze si sa se apropie cu pasi repezi de punctul in care ar fi putut sa produca arme nucleare. Incheierea acordului a avut exact acest scop, acela de a stopa programul nuclear al Iranului.Israelul s-a opus de la inceput acestui acord, urmarind mai degraba distrugerea acestui program prin actiuni militare punctuale. Intr-o conferinta tinuta ...citeste mai departe despre " Riscurile imediate ale deciziei lui Trump de a iesi din acordul cu Iranul. Prima criza importanta in NATO ne va costa scump " pe Ziare.com