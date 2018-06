Rivalul lui Erdogan sustine ca a strans 5 milioane de oameni la mitingul de dinaintea alegerilor prezidentiale

Erdogan a participat la cinci mitinguri in Istanbul, unde a laudat realizarile formatiunii sale, Partidul Justitie si Dezvoltare (AKP, la guvernare) si a promis un rezultat electoral "destul de puternic" pentru tabara sa."Am luat tot felul de masuri de securitate", a spus Erdogan, care le-a cerut sustinatorilor sai sa fie vigilenti in timpul votului de duminica."Aveti grija: nu fiti apatici. Luati-va prietenii, rudele la vot. Personalul de securitate va interveni daca i-o veti cere", a declarat Erdogan, care s-a laudat ca a imbunatatit imaginea Turciei pe scena internationala. Avem o Turcie care nu mai primeste ordine in politica externa si care se afla la masa discutiilor si pe campul de lupta, a declarat el.Principalul sau contracandidat, Muharrem Ince, de la cea mai importanta formatiune de opozitie, Partidul Republican al Poporului (CHP), a participat la ultimul sau miting electoral in Istanbul. Acesta sustine ca la miting au venit 5 milioane de oameni, insa afirmatia nu a putut fi verificata independent. Cert este ca o multime impresionanta de oameni a venit sa il sustina.VIDEO: Turkish President Recep Tayyip Erdogan's main rival in Sunday's presidential elections Muharrem Ince holds his final rally in Istanbul on the eve of the poll #TurkeyElections pic.twitter.com/8DPHXsOXm6- AFP news agency (@AFP) June 23, 2018"Maine vom avea o Turcie complet diferita. Maine vom pune capat discriminarii, maine vom pune capat favoritismului", a transmis Ince unei multimi uriase.El s-a referit la presedintele Erdogan cu apelativele de "mincinos" si "fascist ca mentalitate" si l-a acuzat pe seful statului ca a impiedicat posturile tv sa transmita imagini de la ultimul sau miting de campanie.Totodata, Ince a promis sa sporeasca libertatile de baza, sa asigure libertatea justitiei si sa accelereze negocierile de aderare la UE Ince a criticat si politica guvernului turc in Siria, a promis sa numeasca un ambasador la Damasc si sa-i trimita pe refugiati acasa. "Patru milioane de sirieni se vor intoarce acasa cu mare pompa", a insistat el.Turkey's Pre ...citeste mai departe despre " Rivalul lui Erdogan sustine ca a strans 5 milioane de oameni la mitingul de dinaintea alegerilor prezidentiale " pe Ziare.com