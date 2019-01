Roger Stone a fost arestat vineri in urma unui raid al FBI la locuinta acestuia din Florida. Stone a fost pus in mod formal sub acuzare la cererea procurorului special Robert Mueller, care coordoneaza ancheta in acest caz.El se confrunta cu sapte capete de acuzare in cadrul anchetei privind alegerile prezidentiale din 2016, potrivit BBC News, printre care obstructionarea unei anchete oficiale, fals in declaratii si influentarea martorului.Inculpatul urmeaza sa fie adus vineri la o instanta din Fort Lauderdale, Florida, potrivit lui Peter Carr, un purtator de cuvant al procurorului Mueller. ...citeste mai departe despre " Roger Stone, un aliat important al lui Trump, a fost arestat de FBI, in cadrul anchetei Mueller " pe Ziare.com