Romania a blocat o declaratie comuna a UE referitoare la Israel UPDATE Reactie dura a Autoritatii Palestiniene

Diplomati europeni si oficiali israelieni au afirmat ca declaratia comuna, elaborata la initiativa Frantei, ar fi urmat sa prezinte un front unit european impotriva actiunii Washingtonului, informeaza site-ului cotidianului Times of Israel , preluand postul israelian Channel Ten, care citeaza surse diplomatice.Potrivit televiziunii, declaratia comuna ar fi subliniat ca Ierusalim ar trebui sa fie capitala a doua state - Israel si Palestina, statutul orasului ar trebui rezolvat doar in urma negocierilor de pace, iar tarile UE nu vor urma exemplul SUA privind mutarea ambasadei la Ierusalim.Presedintele ceh Milos Zeman si-a exprimat sprijinul pentru mutarea ambasadei tarii sale la Ierusalim, insa prim-ministrul de la Praga, Andrej Babis, se opune. Totodata, premierul roman Viorica Dancila s-a pronuntat in favoarea mutarii, insa presedintele Klaus Iohannis se opune, mentioneaza publicatia israeliana.UPDATE 14:00 - Autoritatea Palestiniana condamna pozitia adoptata de Romania, Cehia si Ungaria si avertizeaza aceste tari ca vor suporta toate consecintele, relateaza agentia WAFA."Pozitia acestor trei tari contrazice total politica UE si pozitiile sale exprimate anterior, reprezentand si o incalcare evidenta a dreptului international, a rezolutiilor ONU , a conventiilor de la Geneva si a principiilor drepturilor omului. (...)Ministerul de Externe al Autoritatii Palestiniene multumeste tarilor care si-au exprimat sustinerea prin respectiva declaratie comuna si atentioneaza ca Ungaria, Romania si Cehia sunt responsabile pentru blocarea adoptarii ei si pentru toate consecintele care vor exista, la orice nivel, in special in relatiile lor cu lumea araba si islamica", mai arata sursa citata.Citeste si:Melescanu explica odiseea ambasadei Romaniei in Israel: Presedintele e seful statului, nu al diplomatiei. Ce turneu pregateste pentru Viorica DancilaMelescanu: Daca Iohannis nu accepta mutarea ambasadei la Ierusalim ne ducem la CCRPostul Hadashot TV a relatat miercuri ca mai multi diplomati europeni, inclusiv din Marea Britanie, Franta si Germania , vor boicota ceremonia programata sa aiba loc saptamana viitoare cu ocazia inaugurarii ambasadei americane la Ierusalim.