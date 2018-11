Romania ar crea peste 5.000 de locuri de munca si ar castiga 46 milioane euro anual daca ar inceta exportul cu animale vii, asa cum cere Parlamentul European

Calculele sunt realizate in cazul scenariului care presupune o incetare a tuturor livrarilor internationale ( UE sau non-UE) pentru ovine si bovine in mod etapizat pana in anul 2022.Organizatia pentru protectia animalelor Animals International a documentat exportul cu bovine vii din Romania. Investigatorii au pornit in Romania si au urmarit animalele pana in Orientul Mijlociu, unde au fost martori ai tratamentului brutal si ai sacrificarii viteilor din Romania. Filmarile au fost realizate in Gaza si Liban.In luna septembrie, Animals International a publicat filmari realizate in 2018, cu oile exportate.Conform studiului economic comandat de Animals International, crearea de locuri de munca in sectorul de productie si procesare a carnii si produselor din carne ar avea in mod natural efecte pozitive, generand un consum suplimentar, nevoi de transport si locuire, si astfel, indirect, locuri de munca suplimentare, cu efect asupra finantelor locale si publice centrale."Este primul studiu de acest fel realizat pentru Romania care confirma inca o data ca Romania are de castigat doar atunci cand creaza valoare adaugata pentru resursele sale. Prin procesarea superioara a resurselor sale, fie ele animale, lemn, petrol sau alte resurse se creeaza premisele pentru a crea locuri de munca noi si pentru a tine mai multi bani in Romania", a spus Claudiu Cazacu, analist economic, autor al studiului.Din punct de vedere al bunastarii animale, nimic nu s-a schimbat in bine in ciuda investigatiilor repetate in Orientul Mijlociu si din Nordul Africii cu animale maltratate din Romania, care au afectat semnificativ reputatia tarii."Este al cincilea an consecutiv in care publicam imagini cu animale torturate care afecteaza pe oricine le priveste, mai putin Guvernul Romaniei, care deschide in prezent exportul cu animale vii catre noi destinatii, unde am fost si stim ca va fi cruzime 100%. Este vorba de Siria, Arabia Saudita, Kuweit, Emiratele Arabe Unite si Tunisia", a spus Gabriel Paun, directorul pe Europa al Animals International.Situatia exportului cu animale vii din Romania, nu numai ca nu s-a imbunatatit dar Romania a devenit numarul 1 in lume la exportul cu ovine si caprine si este deja int ...citeste mai departe despre " Romania ar crea peste 5.000 de locuri de munca si ar castiga 46 milioane euro anual daca ar inceta exportul cu animale vii, asa cum cere Parlamentul European " pe Ziare.com