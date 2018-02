Perspectivele pentru Bucuresti se anunta, insa, si mai defavorabile.In Romania, "ratele de dobanda s-au consolidat pe scadentele medii si lungi pe piata titlurilor de stat. Curbele de randament au ajuns la 4,525% la scadenta de 10 ani", potrivit unei note a Bancii Transilvania (BT), emisa luni.Perspectiva randamentelor romanesti este mai putin favorabila decat a celor maghiare: cele romanesti ar putea creste pana la 5,4% la sfarsitul anului, iar randamentele maghiare ar putea scadea de la 2,55 - 2,6%, in prezent, pana la 2% inca din acest trimestru, nivel care s-ar putea mentine pana in decembrie, potrivit estimarilor Erste Group Research (EGR).Randamentele la scadentele pe termen scurt au ramas aproape constante "sub influenta unui surplus semnificativ de lichiditate in piata", spun analistii EGR, intr-un raport emis luni.Licitatiile Ministerului de Finante roman de saptamana trecuta pe piata primara au dat semnale "amestecate": cereri din piata "modeste" la licitatia de luni pentru obligatiuni cu scadenta in 2022 si "emisiuni sub obiective, dar cu un interes puternic al investitorilor la licitatia de joi pentru obligatiuni cu scadenta in 2024", considera analistii EGR.Statul a atras 45 milioane de lei prin emisiunea de titluri scadente in aprilie 2024 la un cost mediu anual de 4,35%, la o recenta licitatie suplimentara, aminteste o nota a BT."Este greu sa se discearna cat de mult din aceasta crestere pe curba (a randamentelor) a fost rezultatul corectiei pe pietele globale de actiuni si cat de mult a fost din cauza unor factori interni, precum puseul de crestere a inflatiei si riscurile legate de contul curent si de deficitele bugetare", mai arata raportul EGR.Citeste mai multe despre Romania - cele mai mari costuri de finantare din statele ECE: perspective de crestere si accentuare a vulnerabilitatii pe Curs de Guvernare. ...citeste mai departe despre " Romania are printre cele mai mari costuri de finantare dintre statele din regiune " pe Ziare.com