Romania - Europa, o situatie complicata. Plesu: Nu ne colonizeaza, noi am vrut sa fim inauntru

Aparent, o astfel de dezbatere tocmai in ziua in care toti ochii erau, a cata oara in ultimul an?, pe Liviu Dragnea, care cauta solutii sa se salveze de la inchisoarea decisa de o prima instanta, pare anacronica sau inoportuna."Tara are alte probleme", se aude intr-un cor de scena. Dar cum ar fi ca toate temele de pe agenda sociala sa fie cele dictate de Liviu Dragnea si PSD?Rectorul Universitatii Bucuresti, Mircea Dumitru, este cel care a asezat dezbaterea chiar in planul acestei relatii, dintre Romania si Europa . Mai mult, acesta a pus pe tema si primele zaruri: trebuie intelectualii sa iasa din biblioteci si sa vorbeasca mai raspicat despre problemele tarii?"Suntem la cateva zile dupa decizii importante, care au fost luate de institutii ale statului, urmate de alte decizii absolut naucitoare care vin peste noi cu un ritm caruia cu greu putem sa ii facem fata.O intrebare pe care o avem si noi, cei care stam in sala de biblioteca si mergem mai rar la Capsa, avem timp mai putin, daca nu e un moment in care putem spune: Destul cu dezbaterea pur teoretica!Oamenii mai tineri care ne cunosc ne cer sa vorbim mai clar si mai apasat despre ce se intampla cu aceasta tara.Nelinistile sunt din ce in ce mai mari, nivelul de nervozitate e din ce in ce mai ridicat in societate.Intrebarea este daca nelinistile grave ale Europei sunt resimtite de cetateni ca nelinisti ale noastre, ale Romaniei", sunt cuvintele lui Mircea Dumitru.Andrei Plesu este cel care a dat primele raspunsuri."Problema noastra, a romanilor, e ca nu prea avem nelinisti legate de Uniunea Europeana. Avem certitudini, orgolii si in general un anumit calm suspect", a spus scriitorul, presedinte de onoare al Colegiului Noua Europa."A aparut ideea ca suntem tratati ca o colonie a Uniunii Europene. Intamplarea face ca acum doi ani am citit un interviu al unui cineast din Camerun, care a spus asa: In tarile care s-au eliberat de colonisti, prin contribuitia noastra sincera, a tuturor cetatenilor, situa