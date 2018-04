Romania in ping-pongul rusesc. Armele si victimele razboiului psihologic. Cum te aperi?

Suntem in plin al 3-lea Razboi Mondial, dupa cum spun multi?

Ce inseamna razboiul informational?

Ne afecteaza si pe noi acest razboi?

Intr-un interviu acordat Ziare.com, Corina Rebegea a detaliat felul in care Rusia duce razboiul informational in Romania si scopul pe care il urmareste: "Iscusinta rusilor este sa speculeze tensiuni care deja exista in societate, istoria, nationalismul, antisemitismul. Se lucreaza foarte bine cu materialul clientului. (...) Scopul e sa introduci neincrederea in Vest si sa slabesti atasamentul Romaniei pentru cel mai mare proiect de dupa Marea Unire".Corina Rebegea conduce Initiativa SUA-Romania a CEPA, institut din Washington dedicat studierii Europei Centrale si de Est, si face parte din programul STRATCOM al institutului, care studiaza si analizeaza modul de operare al propagandei si dezinformarii ruse in Europa Centrala si de Est.Da, de mai mult timp. Poate nu e chiar un razboi mondial, dar e o confruntare foarte agresiva anuntata de ani de zile de doctrina militara rusa. Razboiul acestei epoci este mai ales non-chinetic, inclusiv razboiul informational.Inseamna coruperea spatiului informational, de media, dar si retelele sociale precum Facebook. Toate aceste zone au devenit corupte si coruptibile de catre forte si actori statali, in primul rand Kremlinul, dar nu numai.Nu in aceeasi masura, dar si guvernul chinez are o activitate intensa pe social media, are si cel mai mare buget dedicat, dar intentia e mai mult de soft power, de prezentare a Chinei, naratiuni pozitive care trebuie infiltrate.Da, mai mult decat vrem sa acceptam si nici nu prea discutam despre asta pentru a intelege modalitatile de actiune si a incepe sa le vedem in practica.