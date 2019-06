Romania, invinsa in cursa pentru o pozitie de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU

Estonia a avut nevoie de doua tururi pentru a invinge Romania, informeaza AFP. Pentru Europa de Est era prevazut un singur loc de membru nepermanent, aceasta zona neajungand la un acord asupra unui singur candidat, cum a fost cazul in celelalte regiuni.Dupa ce in primul tur nu a obtinut majoritatea necesara de doua treimi din partea celor 193 de tari din Adunarea Generala a ONU, Estonia a invins in cele din urma in al doilea tur, cu 132 de voturi, fata de 58 Romania. Tara noastra a primit 78 de voturi in primul tur.In ce-l priveste, Saint Vincent si Grenadine, care va deveni cel mai mic stat care detine un mandat in Consiliul de Securitate, a primit 185 de voturi din cele 193 din Adunarea Generala.Potrivit expertilor, micul stat, a carui limba oficiala este engleza si are capitala la Kingstown, urmeaza sa-si foloseasca mandatul pentru a promova lupta impotriva incalzirii globale si a ravagiilor provocate de uragane, mai ales in Caraibe.Singurul sau contracandidat, Salvadorul, care si-a anuntat candidatura in ultimul moment, joi, nu a obtinut decat sase voturi. Alegerea arhipelagului Saint Vincent si Grenadine fusese convenita de multa vreme de grupul statelor din America Latina si Caraibe pentru a reprezenta regiunea in Consiliul de Securitate in 2020-2021.Au fost alese de asemenea pentru mandate de doi ani de membru nepermanent Nigerul si Tunisia, fiecare cu 191 de voturi. Alese de Africa , cele doua tari nu aveau concurenti pentru cele doua posturi prevazute pentru aceasta regiune.Vietnamul, singurul candidat pentru regiunea Asia -Pacific, a fost ales la randul sau cu 192 de voturi.Cei cinci noi membri vor inlocui, de la 1 ianuarie anul viitor, Polonia , Peru, Cote D'Ivoire, Guineea Ecuatoriala si Kuweitul.Consiliul de Securitate al ONU este format din cinci membri permanenti si zece nepermanenti, dintre care jumatate se schimba in fiecare an. ...citeste mai departe despre " Romania, invinsa in cursa pentru o pozitie de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU " pe Ziare.com