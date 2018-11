Romania preia astazi presedintia anuala a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, declara recent, intr-un interviu, ca aceasta presedintie "reprezinta un element extrem de important pentru tara noastra, pentru ca practic vom putea da o noua directie acestei strategii"."De fapt, obiectivul nostru principal cu ocazia acestei presedintii este sa revigoram aceasta strategie promovand o serie de idei, de proiecte extrem de precise (...) este a doua oara cand Romania detine presedintia acestei strategii, si atunci cand am candidat anul trecut ne-am propus sa profitam de ocazia oferita de presedintia noastra la Consiliul Uniunii Europene pentru a pune in prim-planul agendei europene si strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii. Practic, plecand de la acest nou statut pe care il va avea Romania, tara noastra isi propune in primul rand sa vorbeasca foarte mult de conectivitate. Ma refer aici sa vorbim despre potentialul pe care il are aceasta regiune si de modul in care putem imbunatati conectivitatea in jurul Dunarii. Folosind Dunarea ca mijloc navigabil dar folosind si potentialul existent in regiune prin prisma atragerii de resurse financiare europene suplimentare", a spus Negrescu.In viziunea oficialului roman, tara noastra este singura care a acordat din fondurile structurale resurse dedicate Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii.Strategia Europeana pentru Regiunea Dunarii este a doua strategie macro-regionala a Uniunii Europene (din cele patru existente in prezent), preluand modelul de cooperare dezvoltat prin Strategia Uniunii Europene pentru Marea Baltica (adoptata 2009) cu adaptare la specificul regiunii dunarene. SUERD reprezinta o initiativa politica a Romaniei si Austriei, promovata printr-o scrisoare comuna la nivel de prim-ministru (iunie 2008) si adresata presedintelui Comisiei Europene. In baza acestui demers si ca urmare a consultarii cu cele 14 state membre, la 8 decembrie 2010, Comisia Europeana a prezentat Comunicarea privind Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii si Planul de Actiune, iar in 13 aprilie 2011 documentul a fost adoptat de Consiliul Uniunii Europene.Lansata in aprilie 2011, strategia reuneste noua state membre UE Cehia , Croatia, Germania , Ungari ...citeste mai departe despre " Romania preia astazi presedintia anuala a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii " pe Ziare.com