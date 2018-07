"In primul rand, trebuie sa asiguram capacitati mai puternice de aparare si descurajare. Eforturile pentru coerenta si eficienta Prezentei avansate sunt inca in curs. Trebuie sa avem fortele corespunzatoare, cu disponibilitatea adecvata si cu capacitatea de manevra, cu o structura de comanda adecvata si capabilitati corespunzatoare pentru a actiona in mod eficient ca forta reala pentru descurajare", a afirmat Klaus Iohannis la Reuniunea Consiliului Nord-Atlantic."Avem nevoie de o abordare unitara si de o planificare militara unificata pentru intregul flanc estic. Trebuie sa implementam in totalitate abordarea coerenta in regiune pe toate dimensiunile - terestru, maritim si aerian. Romania a facut propuneri concrete privind suplimentarea Prezentei avansate in regiunea Marii Negre. Actionam in sensul intensificarii disponibilitatii Brigazii multinationale pe care o gazduim. Acest lucru o va face capabila sa actioneze in toate circumstantele, inclusiv in cazul conflictelor si crizelor. In acelasi timp, Romania s-a oferit sa gazduiasca un centru multinational de comanda si control (...) pentru sustinerea Prezentei avansate, in scopul asigurarii coordonarii aducerii efectivelor suplimentare", a adaugat Iohannis.Citeste mai departe despre " Romania s-a oferit sa gazduiasca un centru de comanda NATO si cere mai multe trupe aliate la Marea Neagra " pe Ziare.com