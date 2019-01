Romania si-a inceput presedintia UE. Mesajul lui Juncker despre amnistie, MCV si circul politic din tara: Viorica, am incredere sa faci ce trebuie

Prima zi a Romaniei la carma UE a inceput la Cotroceni, unde presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a trasat principalele calitati pe care tara noastra trebuie sa le dezvolte si aplice pentru succesul intregii Uniuni. Totodata, acesta a atras atentia ca un act normativ care sa instituie amnistia si gratierea ar fi un pas mare inapoi pentru Romania Juncker a mai spus ca in primul rand Romania are nevoie de coeziune si consens national, daca vrea sa-l vada manifestat si la nivelul Uniunii, asa cum declara in motto-ul presedintiei. Seful CE cere de la Romania fermitate, putere, dar si eleganta, avand in vedere ca dosarele de pe masa presedintiei romane sunt foarte sensibile, cum ar fi Brexit-ul, dar si negocierile pe viitorul Cadru Financiar Multianual.Pe toate acestea le-a repetat si in conferinta comuna sustinuta cu premierul Viorica Dancila, iar mesajul presedintelui Comisiei Europene a fost cat se poate de direct si clar: "Viorica, am incredere in tine sa faci ce trebuie ca Europa sa poata progresa!".Presedintia romana a UE se desfasoara intr-un context tensionat. Liderii europeni continua sa-si declare ingrijorarea in ce priveste respectarea independentei Justitiei si a statului de drept in Romania. Totodata, ei au criticat Guvernul de la Bucuresti considerand ca, desi tehnic este pregatit, nu a inteles "pe deplin ce inseamna sa prezidezi tarile UE". Acum, Juncker a spus ca dupa noile discutii cu Dancila si Iohannis e "linistit" din acest punct de vedere.Ceremonia de preluare a presedintiei UE: Liderii europeni au vorbit pe scena despre statul de drept, in fata Ateneului s-au scandat mesaje anticoruptieZiare.com v-a prezentat, in format LIVE TEXT, desfasurarea evenimentelor si cele mai importante declaratii:14:10 - Senatul a trimis un comunicat dupa intrevederea lui Tariceanu si Iordache cu Juncker."Semestrul presedintiei romanesti a Consiliului UE constituie o ocazie importanta pentru membrii UE de a afla mai mult despre stilul de munca, de comunicare si relationare al colegilor romani, dar si de a afla mai multe despre Romania, inclusiv prin participarea la reuniunile care vor avea loc in teritoriu, intre care Summitul de la Sibiu va avea cea mai mare importanta", este citat Tariceanu in comunicat.Totodata, in documentul citat se precizeaza ca Io ...citeste mai departe despre " Romania si-a inceput presedintia UE. Mesajul lui Juncker despre amnistie, MCV si circul politic din tara: Viorica, am incredere sa faci ce trebuie " pe Ziare.com