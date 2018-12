Romania, trimisa in judecata la CJUE pentru ca nu a recuperat ajutoarele de stat de la fratii Micula

Printr-o hotarare pronuntata de o instanta de arbitraj in decembrie 2013 (Micula/Romania) s-a constatat ca, prin retragerea, in 2005, a unei scheme de incurajare a investitiilor, cu patru ani inainte de expirarea sa prevazuta pentru 2009, Romania a incalcat un tratat bilateral de investitii incheiat intre Romania si Suedia . Romania a anulat schema de ajutoare ca parte a procesului de aderare la UE in vederea respectarii normelor europene privind ajutoarele de stat in legislatia sa nationala.Instanta de arbitraj a obligat Romania sa ii despagubeasca pe reclamanti, Viorel si Ioan Micula, doi investitori cu cetatenie suedeza, pentru ca acestia nu au beneficiat in intregime de schema.Cu toate acestea, in urma unei investigatii amanuntite, la 30 martie 2015, Comisia a adoptat o decizie in care concluziona ca suma platita de Romania drept despagubiri celor doi investitori si societatilor acestora incalca normele UE privind ajutoarele de stat si, in consecinta, obliga Romania sa recupereze despagubirile de la beneficiari."Comisia a constatat ca, prin faptul ca a platit despagubiri reclamantilor, Romania le-ar acorda avantaje echivalente cu cele furnizate prin schema de ajutoare incompatibila", subliniaza Executivul comunitar.Termenul pentru punerea in aplicare de catre Romania a deciziei Comisiei a fost 31 iulie 2015, in conformitate cu procedurile standard, si anume patru luni de la notificarea oficiala a deciziei Comisiei. Pana la recuperarea integrala a ajutorului ilegal, beneficiarii in cauza continua sa profite de un avantaj competitiv ilegal, motiv pentru care recuperarea trebuie sa aiba loc cat mai curand posibil.Romania a recuperat deja de la beneficiari o parte din ajutoarele ilegale. Cu toate acestea, dupa mai mult de trei ani de la decizia Comisiei, aproape jumatate din valoarea initiala a ajutorului nu a fost inca recuperata si deocamdata nu exista nicio perspectiva de rambursare integrala imediata a ajutorului restant.Prin urmare, Comisia a decis sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie pentru nepunerea in aplicare a deciziei Comisiei, i ...citeste mai departe despre " Romania, trimisa in judecata la CJUE pentru ca nu a recuperat ajutoarele de stat de la fratii Micula " pe Ziare.com