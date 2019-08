Romania va primi migranti salvati de pe Marea Mediterana, in urma unei intelegeri cu Spania

Debarcarea acestor migranti, majoritatea africani, ar fi trebuit sa se realizeze in Italia , dupa ce respectivele sase state au acceptat sa-i preia, dar ministrul italian de interne, Matteo Salvini, a refuzat sa permita acostarea navei ONG-ului spaniol. El a acceptat totusi sambata debarcarea a 27 de 'prezumtivi' minori neinsotiti, astfel ca la bordul navei mai sunt acum doar 80 de migranti. Anterior, Salvini declarase ca normal ar fi ca Spania sa-i primeasca pe toti, intrucat nava Open Arms are pavilion spaniol.Salvini si-a mentinut refuzul de a permite debarcarea tuturor migrantilor chiar si dupa ce premierul italian Giuseppe Conte anuntase joi ca Spania si alte cinci state membre ale UE ( Franta Portugalia si Romania) au acceptat sa preia migrantii de pe aceasta nava. Potrivit unei surse din Ministerul de Interne de la Roma, Salvini a continuat sa se impotriveasca debarcarii migrantilor intrucat "nicio tara europeana nu a facut pasi oficiali pentru a primi migrantii care se afla la bord".Dar guvernul spaniol a confirmat duminica faptul ca, odata ce migrantii vor fi debarcati in portul Algeciras, se va proceda la relocarea lor conform celor convenite cu statele mentionate."Raspunsul de neconceput al autoritatilor italiene, concret, cel al ministrului de interne, Matteo Salvini, de a-si inchide toate porturile, precum si dificultatile exprimate de alte state din Mediterana Centrala, au determinat Spania sa conduca din nou raspunsul fata de o criza umanitara", afirma intr-un comunicat guvernul de la Madrid.La randul sau, premierul socialist spaniol Pedro Sanchez a apreciat, intr-o postare pe Twitter , ca "este necesar sa se stabileasca o solutie europeana ordonata si sustinuta, care sa raspunda provocarii migratiei conform valorilor UE de progres si umanism".Intrucat navele diferitelor ONG continua in apropierea Libiei operatiunile de preluare a migrantilor africani ce incearca sa ajunga in Europa , Italia si Malta si-au inchis porturile pentru aceste nave, autorizand acostarea lor numai dupa ce alte state ale UE au acceptat sa preia migrantii aflati ...citeste mai departe despre " Romania va primi migranti salvati de pe Marea Mediterana, in urma unei intelegeri cu Spania " pe Ziare.com