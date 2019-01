Romania va reclama Austria la Curtea Europeana de Justitie, dupa ce alocatiile romanilor au fost reduse

"Pentru unii chiar s-au marit alocatiile, pentru cei din Suedia , iar pentru altii s-au redus in functie de veniturile din tara respectiva. Este un caz clar de discriminare, pentru ca romanii care locuiesc in Austria platesc impozite si taxe ca orice alt cetatean. Ei contribuie la bugetul statului respectiv. Luam in considerare posibilitate sa ne adresam Curtii Europene de Justitie pe aceasta tema", a afirmat Teodor Melescanu, duminica seara la Digi 24.Intrebat daca Guvernul Romaniei se va adresa CJUE, ministrul de Externe a raspuns afirmativ.Referitor la situatia din Austria, ministerul pentru romanii de Pretutindeni a transmis, sambata, ca indexarea alocatiilor copiilor nerezidenti ai muncitorilor din acest stat nu reflecta principiul egalitatii si nediscriminarii. Ministrul Natalia Intotero a spus ca va fi discutata situatia la reuniunile din cadrul Presedintiei Consiliului UE La randul lor, reprezentantii MAE considera, potrivit unui comunicat de presa, ca legea privind ajutarea nivelului alocatiilor pentru copiii nerezidenti ai muncitorilor din Austria, intrata in vigoare la inceputul anului, este o decizie care contravine legislatiei UE, si creeaza o situatie discriminatorie, potrivit unui comunicat al institutiei.Parlamentul austriac a adoptat legea privind indexarea alocatiilor pentru copiii din strainatate ai cetatenilor UE care lucreaza in Austria. Astfel, pentru cele mai multe state, inclusiv Romania , aceasta inseamna o reducere a sumelor platite, prin ajustarea la nivelul de trai din tarile comunitare unde traiesc acesti copii. Masura a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2019.Conform datelor prezentate anul acesta de autoritatile austriece, Romania se afla pe locul 4 in clasamentul transferurilor si al economiilor inregistrate prin indexare, dupa Ungaria Slovacia si Polonia . In anul 2016, de exemplu, guvernul austriac a inregistrat 14.213 copii care primesc beneficii sociale austriece (alocatie sau deducere fiscala) si traiesc in Romania.Dupa indexarea cu un coeficient de 0,484, aceste beneficii vor fi practic injumatatite in cazul Romaniei. Coeficientul reprezinta diferenta dintre nivelul preturilor dintre cele doua tari (calculata conform unui indicator la nivel europ ...citeste mai departe despre " Romania va reclama Austria la Curtea Europeana de Justitie, dupa ce alocatiile romanilor au fost reduse " pe Ziare.com