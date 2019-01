Romanii ar putea plati mai mult pentru produsele britanice, in cazul unui Brexit fara acord

Scenariul in care Londra si Uniunea Europeana nu vor relua negocierile pentru un nou acord este cel mai vulnerabil pentru statele-membre UE Un Brexit dur va avea implicatii serioase chiar si pentru transportul rutier si schimburile comerciale dintre Romania si Marea Britanie, potrivit unei analize publicate, joi, de Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR).In prezent, intre UE si Regatul Unit exista un acord preliminar de retragere si a fost pregatit un document general referitor la viitoarea relatie UE - Regatul Unit. Acordul preliminar de retragere a fost aprobat de guvernul britanic si de sefii de stat ai UE.Camera Comunelor a Regatului Unit a respins acest acord la 15 ianuarie 2019, cu o majoritate covarsitoare.UNTRR atentioneaza ca probabilitatea unui Brexit "dur", fara acord, este foarte mare, cu implicatii serioase pentru companiile de transport rutier de marfa si companiile logistice din Regatul Unit, UE27 si Spatiul Economic European (SEE)."Toate produsele pe care Romania le va importa din Regatul Unit vor fi mai scumpe. Estimarile arata ca toate costurile vor creste intre 10-18% tocmai datorita timpilor de asteptare, procedurilor administrative si a costurilor cu taxele vamale pentru produsele care vor fi transportate din Regatul Unit si UE", a declarat secretarul general al UNTRR, Radu Dinescu.La sfarsitul anului 2018, Comisia Europeana (CE) a luat in considerare si varianta unui Brexit fara acord.La 19 decembrie 2018, a fost prezentat un plan de contingenta (plan B) care include o serie de propuneri legislative in cazul in care Marea Britanie ar parasi UE fara un acord."Planul si propunerile legislative contin masuri unilaterale ale UE pentru accesul pe piata UE a transportatorilor rutieri stabiliti in Regatul Unit si pentru controlul vamal. Aceste propuneri trebuie examinate si adoptate de Parlamentul European si de Consiliu. Intrarea lor in vigoare va depinde de masurile reciproce britanice pentru transportatorii stabiliti in UE27. Comisia Europeana ar putea prezenta mai multe propuneri legislative privind transportul rutier de marfuri", se arata in comunicat.UNTRR avertizeaza ca operatorii de transport ar trebui sa se pregateasca din timp, in conditiile in care multe aspecte s ...citeste mai departe despre " Romanii ar putea plati mai mult pentru produsele britanice, in cazul unui Brexit fara acord " pe Ziare.com