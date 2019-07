Romanii, cei mai numerosi cetateni comunitari nou-stabiliti in Germania

Romanii sunt cei mai numerosi in cifre privind migratia neta.In 2018, numarul nou-venitilor care s-au stabilit in Germania a fost cu 400.000 mai mare decat al celor care au parasit Republica Federala. Potrivit Oficiului federal de Statistica, in 2018 au existat in total 1.585.000 de nou-veniti din strainatate, in timp ce 1.185.000 de persoane au plecat din Germania. Cifra neta a celor ramasi a fost deci ceva mai mica decat cea din 2017 (416.000).Din 2010 incoace, persoanele straine care raman in Germania sunt mai numeroase decat cele care parasesc tara. In 2015 s-a atins cel mai ridicat nivel - 1,5 milioane - dar cifrele au fost atunci influentate major de afluxul masiv de refugiati primiti in Republica Federala.In anii de dupa criza refugiatilor, cifra s-a redus la 500.000 pe an, acum ea continua sa scada, dupa cum a explicat un purtator de cuvant al Agentiei Catolice de Presa, Katholische Nachrichten-Agentur (KNA).Numarul net al cetatenilor germani care si-au parasit tara a scazut in 2018 la 60.000, dupa ce in 2017 fusese de 82.000. Anul trecut, mai multi germani care traiau in strainatate s-au intors acasa: 202.000 (2017: 167.000) . In schimb, 262.000 de germani au parasit Germania (2017: 249.000).87% dintre toti nou-venitii din 2018 (1.384.000 de persoane) aveau pasaport strain (2017: 89%), dupa cum a anuntat Oficiul de Statistica. Simultan, 924.000 de straini au plecat in 2018 din Germania.In privinta cetatenilor europeni din tari din afara UE , numarul net al celor nou-veniti a crescut fata de 2017. Cele mai mari cresteri s-au inregistrat la albanezi plus 8.000 (2017: -1.000), la turci plus 16.000 (2017: +12.000) si la kosovari plus 12.000 (2017: +8.000).Numarul net al nou-sositilor din UE si Asia a scazut fata de 2017. Scaderile cele mai mari s-au inregistrat la polonezi (plus 20.000 fata de plus 34.000 in 2017) si sirieni (plus 34.000 in 2018 fata de plus 60.000 in 2017).Romanii, cei mai numerosi cetateni comunitari nou-stabiliti in GermaniaCel mai mare aflux net s-a inregistrat in continuare in cazul cetatenilor straini din UE: 202.000, in scadere fata de 239.000 in 2017. Pe locul doi sunt asiaticii: 118.000 fata de 140.000 in 2017. Urmeaza europenii din afara UE: 85.000 fata de 60.000 in 2017. Pe ultimul loc sunt africanii: 34.000 fata de 35.000 in 2017. ...citeste mai departe despre " Romanii, cei mai numerosi cetateni comunitari nou-stabiliti in Germania " pe Ziare.com