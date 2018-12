Romanii din Italia sunt furiosi, dupa anuntul ca noul Cod rutier i-ar putea lasa fara masini. Cum au reactionat

Postarea are peste 200 de comentarii, majoritatea ale romanilor. Acestia fac referire la modificarile aduse articolului 93 din Codul rutier italian. In acest context, presa din Peninsula a relatat cazuri in care soferi avand masini cu numere de inmatriculare romanesti au fost opriti de politie si amendati.Citeste mai multe despre aceasta masura si despre mesajul transmis de PNL Guvernului Dancila"Cred ca e un abuz grosolan... practic majoritatea celor ce conduc o masina imatriculata in ROMANIA nu sunt proprietari si dispun de un contract de comodat, facut la un notar...deci autoritatile italiene sechestreaza automobile ale unor proprietari romani majoritatea nu au resedinta in Italia, deci ca urmare proprietarii ar trebui sa dea in judecata statul Italian. Practic sechestreaza bunul unui cetatean European si isi bat Joc de notarii romani", sustine un roman intr-un mesaj pe pagina de Facebook a ambasadei Romaniei in Italia.Un alt internaut sustine ca noile dispozitii ale Codului rutier italian incalca prevederile europene."Aproape toate legile lor se contrazic si se elimina una pe cealalta!Nu sunt in norma cu legile Europene! Este jale daca ajungi sa te judeci. O alta chestie sunt contractele de internet, televiziune, gaze, curent etc. Am avut contract cu fastweb, sky si eni gas e luce pe care le-am inchis din iunie dar si pana acum ei tot incearca sa imi traga bani din cont cu toate ca tot ei sustin ca toate contractele sunt inchise definitiv si 100% legal.Nu ii poti trage la raspundere!E jale mare!", precizeaza un cetatean.Alte comentarii ale romanilor la postarea de pe reteaua de socializare a ambasadei tarii noastre in Italia continua in acelasi registru:"- Statul italian vrea 1.970 de euro pentru o asigurare la o masina si eu si nevasta avem nevoie de doua masini sa mergem la munca sa nu mai zic ca mai am si o motocicleta deci facand un calcul la rece sunt aproape 6 mii de euro ce ar trebui sa platesc.Am masina pe Romania pentru ca statul italian m-a obligat sa fac asta.- Legea asta este in Germania poti circula cu masina 60 de zile de domiciliu dupa care faci o cerere sa platesti taxa de circulare pe strazile din Germania si stai linis ...citeste mai departe despre " Romanii din Italia sunt furiosi, dupa anuntul ca noul Cod rutier i-ar putea lasa fara masini. Cum au reactionat " pe Ziare.com