Presedintele Iranului a catalogat decizia Statelor Unite de a se retrage din acordul atomic drept o "incalcare a valorilor morale"."Retragerea SUA reprezinta o incalcare a principiilor morale. Daca celelalte cinci state vor continua sa ramana in acord, atunci si Iranul o va face, in pofida vointei Americii", a declarat Rouhani.Declaratia lui Rouhani a fost facuta in contextul in care presedintele SUA, Donald Trump , a anuntat decizia de retragere a Statelor Unite din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul in anul 2015 si ca SUA vor reactiva sanctiunile contra Iranului.Marile puteri din grupul P5+1 ( China Rusia , Marea Britanie, Statele Unite plus Germania ) au semnat in 2015 un acord cu Iranul prin care Teheranul se angajeaza sa limiteze activitatile atomice in schimbul relaxarii sanctiunilor internationale.Citeste si: Trump ameninta Iranul cu consecinte foarte grave daca relanseaza programul nuclear ...citeste mai departe despre " Rouhani anunta ca Iranul ar putea ramane parte a acordului nuclear " pe Ziare.com