Rudy Giuliani, avocatul lui Trump: Nu am spus niciodata ca nu a avut loc o colaborare cu Rusia

"Nu am spus niciodata ca nu a avut loc o colaborare intre echipa de campanie sau cu persoane din echipa", a declarat Giuliani intr-un interviu acordat prezentatorului CNN, Chris Cuomo.Giuliani a adaugat ca Trump nu a declarat niciodata ca nu a existat o colaborare deloc, el doar precizand ca nu a contribuit la eforturile rusilor de a se amesteca in alegeri."Mi-ati redat gresit pozitia. Nu am spus niciodata ca nu a existat o colaborare intre echipa din campanie sau intre anumite persoane din echipa", a afirmat Giuliani inainte sa fie intrerupt.Fostul avocat al lui Donald Trump recunoaste ca a mintit in fata Congresului privind afacerile sale din Rusia Trump a spus, insa, in numeroase randuri ca nu a existat "nicio colaborare" si ca oficiali importanti din echipa sa de campanie au negat acuzatiile.Fost primar al New York-ului, Giuliani a fost tot mai prezent in ultima perioada la televiziuni din pozitia de avocat al lui Trump, facand declaratii care complica mesajele transmise de Trump si de Casa Alba.Trump a negat initial colaborarea cu Rusia; dupa ce au aparut informatii conform carora oficiali importanti ai campaniei s-au intalnit cu un avocat care avea legaturi cu Kremlinul la Trump Tower, Trump si fiul sau, Donald Trump Jr, prezent la acea intalnire, au argumentat ca intalnirea a fost in legatura cu politica privind adoptiile.Cand au aparut noi informatii conform carora intalnirea a avut loc de fapt pentru a gasi informatii despre Hillary Clinton, a fost argumentat ca orice echipa de campanie ar fi organizat o astfel de intalnire.Intr-un final, Giuliani a argumentat ca, daca colaborarea ar fi avut loc, "nu este o infractiune", iar miercuri a precizat ca este posibil sa fi avut loc o colaborare.