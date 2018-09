Ambasadorului elvetian Yves Rossier i s-a adus la cunostinta ca o astfel de "retorica a confruntarii" ar putea aduce prejudicii relatiilor tarii sale cu Rusia , a informat Ministerul rus de Externe citat de AFP.Intr-un comunicat separat, acelasi minister a facut cunoscut ca l-a convocat pe ambasadorul Olandei, Renee Jones-Bos, legat de o "campanie de incitare la mania spionajului".Ministrul elvetian de Externe, Ignazio Cassis, a denuntat luni "escaladarea" activitatilor de spionaj rusesc pe teritoriul Confederatiei, dupa dezvaluirea saptamana trecuta ca doi spioni rusi au incercat in primavara sa patrunda in reteaua de calculatoare a Institutului elvetian pentru protectia impotriva amenintarilor si riscurilor atomice, biologice si chimice.Acesta colaboreaza cu Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), care ancheteaza in special asupra utilizarii armelor chimice in Siria. Institutul a fost solicitat sa analizeze esantioanele prelevate la Salisbury (sudul Angliei), unde fostul spion rus Serghei Skripal si fiica sa au fost otraviti cu agent neurotoxic Noviciok in luna martie.Cei doi agenti rusi au fost arestati in Olanda si expulzati in Rusia, au precizat surse olandeze.Ei mai sunt suspectati de o tentativa de atac cibernetic contra Agentiei Mondiale Antidoping (AMA) de la Lausanne, a declarat sambata o sursa oficiala elvetiana. AMA a suspendat in 2015 Agentia rusa antidoping (RUSADA), in cadrul scandalului provocat de sistemul de dopaj de stat descoperit in Rusia.Ministrul elvetian de Externe a anuntat luni ca urmeaza sa aiba o intalnire cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, saptamana viitoare la New York, cu prilejul Adunarii Generale a ONU . ...citeste mai departe despre " Rusi acuzati de spionaj in Europa: Moscova i-a convocat pe ambasadorii Elvetiei si Olandei " pe Ziare.com