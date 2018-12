Insulele Kurile, cunoscute drept Teritoriile Nordice in Japonia , sunt un motiv de disputa pentru cele doua tari. Japonia doreste ca Rusia sa reduca activitatea militara din zona, relateaza Reuters.Administratia de la Moscova a decis si construirea de unitati pentru armament si vehicule armate.Anuntul Ministerului Apararii vine dupa ce Administratia de la Kremlin a transmis ca exista posibilitatea ca prim-ministrul Shinzo Abe sa faca o vizita oficiala in Rusia in data de 21 ianuarie.Citeste si Premierul Japoniei vrea tratat de pace cu Rusia: Ne bazam pe relatiile de incredere cu Putin ...citeste mai departe despre " Rusia a construit noi unitati militare in insulele Kurile, spre supararea Japoniei " pe Ziare.com