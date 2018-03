Rusia a demarat anchete in cazul Skripal si privind moartea suspecta a lui Nikolai Gluskov

"Principalul departament al Comisiei Ruse de Investigatii a initiat o ancheta penala in privinta tentativei de asasinat asupra cetateanului rus Iulia Skripal in orasul britanic Salisbury, in baza articolelor 30.3.2 si 105.2 din Codul Penal al Rusiei (tentativa de omor intr-o maniera care reprezinta o amenintare generala. O alta ancheta a fost declansata in cazul mortii lui Nikolai Gluskov la Londra. Investigatiile se vor desfasura in concordanta cu legislatia Rusiei si cu dreptul international. Comisia de Investigatii va apela la experti calificati si este pregatita sa coopereze cu agentiile pentru aplicarea legii din Marea Britanie", a precizat purtatorul de cuvant al procuraturii, Svetlana Petrenko, potrivit agentiei Tass.La 4 martie, Serghei Skripal, fost colonel in cadrul serviciului militar rus de informatii (GRU), si fiica lui de 33 de ani, Iulia, au fost gasiti inconstienti in orasul Salisbury, situat la circa 100 de kilometri vest de Londra. Cei doi continua sa fie in stare critica.Marea Britanie, SUA, Franta si Germania sustin ca responsabilitatea Rusiei in atacul asupra fostului spion este singura explicatie plauzibila si au cerut Moscovei sa raspunda la toate intrebarile in legatura cu acest caz.Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion Serghei Skripal si ca nu se teme de riscul izolarii internationale in urma acuzatiilor formulate de Marea Britanie.La 12 martie, omul de afaceri Nikolai Gluskov, in varsta de 69 de ani, a fost gasit mort in locuinta sa din Londra, iar circumstantele sunt neclare. Gluskov era prieten cu omul de afaceri Boris Berezovski, unul dintre criticii Kremlinului, si a fost condamnat in lipsa la opt ani de inchisoare pentru delapidare, intr-un dosar care a vizat activitatea companiei aeriene Aeroflot.Dupa ce Boris Berezovski a fost gasit spanzurat in martie 2013, Nikolai Gluskov a declarat ca nu va crede niciodata ca prietenul lui s-a sinucis. ...citeste mai departe despre " Rusia a demarat anchete in cazul Skripal si privind moartea suspecta a lui Nikolai Gluskov " pe Ziare.com