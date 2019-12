Rusia a inaugurat o noua baza in zona Arcticii si a testat o racheta hipersonica ce poate transporta focoase nucleare

Potrivit unei surse militare ruse citate de agentia TASS, in cadrul testului efectuat la jumatatea lunii noiembrie, avionul MIG-31K a decolat de la baza aeriana Olenegorsk, din regiunea Murmansk, si a lansat racheta Kinjal catre o tinta terestra amplasata in poligonul Pemboi din regiunea Komi.Aceasta relatare vine la o zi dupa ce serviciile de informatii daneze au avertizat cu privire la intensificarea rivalitatii geopolitice in zona Oceanului Arctic. "Un mare joc de putere se contureaza" intre Rusia , SUA si China , ceea ce creste nivelul tensiunii in regiunea Arcticii, noteaza serviciul militar de informatii danez in raportul sau anual despre riscurile de securitate.Presedintele rus Vladimir Putin a dezvaluit in primavara existenta rachetei hipersonice Kinjal (pumnal, in limba rusa) si a altor sisteme de rachete considerate de Moscova ca fiind imbatabile. In mesajul sau anual adresat Adunarii Federale, camerele reunite ale parlamentului rus (Duma de Stat si Consiliul Federatiei) la 1 martie 2018, liderul de la Kremlin a sustinut ca racheta Kinjal poate strapunge scutul american antiracheta.Conform presei ruse, racheta Kinjal are o raza de actiune de peste 2.000 de kilometri si o viteza de 10 ori mai mare decat sunetul si poate transporta atat focoase nucleare, cat si incarcatura conventionala. Potrivit serviciilor de informatii americane, armata rusa a efectuate mai multe teste cu acest tip de racheta.Pe de alta parte, tot sambata oficiali rusi au anuntat ca o noua divizie de rachete antiaeriene Tor-M2DT a fost amplasata in regiunea Murmansk, in cadrul planurilor de consolidare a apararii zonei arctice."Ceremonia oficiala a avut loc in districtul Pechengski (aproape de frontiera cu Finlanda si Norvegia ), unde sunt amplasate unitatile", a declarat purtatorul de cuvant al Flotei Nordului, Vadim Serga, citat de agentia Interfax.Sistemele antiaeriene Tor-M2DT au fost prima data prezentate publicului la parada militara de pe 9 mai 2017 si au fost concepute special pentru a proteja infrastructurile industriale si instalatiile militare in conditiile climatice severe ale regiunii arctice.In ultimii ani Rusia si-a consolidat semnificativ unitatile milita ...citeste mai departe despre " Rusia a inaugurat o noua baza in zona Arcticii si a testat o racheta hipersonica ce poate transporta focoase nucleare " pe Ziare.com