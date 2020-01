Rusia a inceput sa livreze gaze naturale Bulgariei, Greciei si Macedoniei de Nord prin gazoductul TurkStream din Marea Neagra

In conformitate cu strategia sa, care vizeaza ocolirea Ucrainei, Rusia a decis sa construiasca gazoductul TurkStream via Marea Neagra si sa dubleze capacitatea gazoductului Nord Stream via Marea Baltica."Livrarile de gaze naturale rusesti, nu doar pentru noi dar si pentru Grecia si Macedonia de Nord, se realizeaza cu succes prin noul punct de intrare Strandzha 2 de la granita Bulgariei cu Turcia " a declarat duminica directorul general de la Bulgartransgaz, Vladimir Malinov pentru postul public de radio din Bulgaria.Citeste si: Europa vrea sa scape de dependenta de rusi: Acord pentru cel mai lung gazoduct din lumeCat gaz livreaza Gazprom Anterior, grupul rus Gazprom a informat ca de la data de 1 ianuarie 2020 a inceput sa livreze Bulgariei aproximativ trei miliarde metri cubi de gaze naturale via TurkStream, inlocuind conducta Trans-Balkan care trece prin Ucraina si Romania Anul trecut Gazprom a livrat aproximativ trei miliarde metri cubi de gaze naturale Greciei si aproximativ 500 milioane metri cubi Macedoniei de Nord via conducta Trans-Balkan.Vladimir Malinov a mai spus ca in prezent conducta Trans-Balkan nu este utilizata si a adaugat ca este posibil ca aceasta conducta sa fie utilizata in sistem revers pentru a transporta gaze naturale rusesti spre Republica Moldova si Ucraina, daca va exista cerere in acest sens."Incepand cu 1 ianuarie 2020 nu exista livrari de gaze naturale via conducta Trans-Balkan. Cu toate acestea, sistemul nostru este gata sa absoarba acest flux. Livrarile in sistem reverse flow, ca parte a unui concept privind un coridor vertical al gazelor naturale, sunt posibile iar daca piata este interesata, gazele naturale pot fi transportate in toate directiile" a spus Malinov.Tranzitul prin Ucraina, in scadereGazoductul TurkStream va permite furnizarea de gaze naturale rusesti din Rusia pana in Turcia, via Marea Neagra. Prima linie a conductei TurkStream, cu o capacitate de 15,75 miliarde de metri cubi pe an, va aproviziona piata locala din Turcia. Cea de-a doua linie, cu o capacitate similara, care va trece prin Bulgaria via Europa Centrala, ar urma sa fie destinata aprovizionarii clientilor din Europa de Sud-Est.In luna septembrie 2019, Bulgaria a semnat un contract in valoar ...citeste mai departe despre " Rusia a inceput sa livreze gaze naturale Bulgariei, Greciei si Macedoniei de Nord prin gazoductul TurkStream din Marea Neagra " pe Ziare.com