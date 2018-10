"Submarinele Krasnodar (foto) si Novorossiisk au initiat efectuarea misiunilor incredintate in conformitate cu planul de lupta prevazut in programul de antrenament", a declarat miercuri Aleksei Rulev, purtatorul de cuvant al Flotei militare ruse a Marii Negre, citat de Tass.Submarinele vor efectua exercitii in zone delimitate, atat la adancime, cat si la suprafata. Echipajele vor efectua exercitii de control al navigatiei in diverse moduri si la diverse adancimi.Submarinele militare Krasnodar si Novorossiisk au propulsie hibrida (diesel-electric) si au fost construite in cadrul "Proiectului 636.3", fiind cele mai silentioase submersibile militare ruse.Marti, Fortele Navale ruse au anuntat si revenirea in Marea Neagra a navelor militare Grad Sviiajsk si Veliki Ustiug, dupa efectuarea unor misiuni in Marea Mediterana. ...citeste mai departe despre " Rusia a initiat exercitii cu submarine militare in Marea Neagra " pe Ziare.com