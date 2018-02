Rusia a montat rachete cu potential nuclear in Kaliningrad: Aproape toate tarile UE si NATO sunt in raza lor

"Este vorba de o situatie foarte grava... Instalarea sistemelor de rachete este in mod temporar ori altfel? Pur si simplu nu stim", a declarat Rose Gottemoeller, adjunct al secretarului general NATO "Aceste sisteme nu constituie o amenintare doar pentru Lituania , ci pentru jumatate din tarile europene", a avertizat presedintele lituanian Dalia Grybauskaite, potrivit FT.Aproximativ 4.500 de militari NATO sunt stationati in Polonia Letonia si Lituania. Unii analisti se tem ca Rusia poate ocupa rapid tarile baltice in cazul unui conflict.Alianta Nord-Atlantica a aprobat in 2016 un plan de consolidare a prezentei militare in Europa de Est, prin desfasurarea a mii de militari in Polonia si in tarile baltice. O structura multinationala NATO ar urma sa fie stationata in Romania . In plus, Alianta a preluat controlul asupra sistemului antiracheta, care include nave americane dotate cu sisteme antibalistice in largul Spaniei, un radar in Turcia si elementele de interceptare din Romania.Decizia Rusiei ameninta UE si NATORusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander, cu potential nuclear, in enclava Kaliningrad, aproape toate tarile membre ale Uniunii Europene si NATO fiind in raza de actiune a acestora.Vladimir Samanov, presedintele Comisiei pentru Aparare din Duma de Stat (Camera inferioara a Parlamentului rus), a anuntat luni ca au fost instalate siateme de rachete Iskander in Kaliningrad, fara a spune pentru cat timp sau de ce."Da, sistemele Iskander au fost montate. Infrastructura militara straina este considerata in mod automat prioritara pentru a fi atacata", a declarat Vladimir Samanov pentru agentia RIA Novosti."Decizia reprezinta o reactie la mobilizarea de capabilitati militare in apropierea frontierelor" Rusiei, a subliniat Vladimir Samanov.Rusia a avertizat in mai multe randuri ca este "extrem de preocupata" de instalarea sistemelor antibalistice NATO in Romania si Polonia, afirmand ca sunt interzise prin Tratatul privind Fortele nucleare intermediare (INF) si avertizand ca va lua masuri pentru a se apara. ...citeste mai departe despre " Rusia a montat rachete cu potential nuclear in Kaliningrad: Aproape toate tarile UE si NATO sunt in raza lor " pe Ziare.com