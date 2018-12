In zona gardului, care are lungimea de peste 60 de kilometri, au fost instalati sute de senzori, inclusiv care detecteaza vibratiile, informeaza site-ul postului BBC News.Serviciul Federal de Securitate (FSB) din Rusia a transmis ca gradul are de asemenea rolul de a impiedica contrabanda cu arme, droguri si alcool.Peninsula Crimeea, anexata de Moscova in anul 2014, este unita cu regiunea ucraineana Herson prin Istmul Perekop.De asemenea, dupa anexarea Crimeei si interventia rusa in estul Ucrainei, Kievul a construit garduri in mai multe zone de frontiera cu Rusia, inclusiv in regiunea Herson, la nord de Crimeea. ...citeste mai departe despre " Rusia a terminat de construit gardul intre Ucraina si Crimeea anexata " pe Ziare.com