Rusia a testat cu succes o racheta ce poate distruge suprafete de marimea Frantei

"Acest nou test efectuat la cosmodromul Plesetk a confirmat caracteristicile rachetei in timpul fazelor de prelansare si de zbor initial", se arata intr-un comunicat al ministerului, citat de Sputnik.Ministrul adjunct al Apararii din Rusia, Iuri Borisov, a declarat recent ca industria nationala de aparare este pregatita sa produca un numar mare de rachete balistice intercontinentale Sarmat, pentru a inlocui rachetele invechite Satan. El a mentionat ca noua generatie de rachete poate sa loveasca portavioane, distrugatoare si crucisatoare.Racheta RS-28 Sarmat are greutatea de 100 de tone si poate transporta 12 focoase nucleare pe o distanta de 10.000 de kilometri, avand capacitatea de a atinge teritoriul continental al Statelor Unite si de a distruge suprafete de marimea Frantei.Serghei Karakaiev, comandantul Fortelor Strategice Ruse, a anuntat ca Moscova va efectua in 2018 de doua ori mai multe teste cu rachete balistice decat in 2017.La 1 martie, in discursul despre Starea Natiunii din Duma de Stat, presedintele Vladimir Putin a anuntat ca Rusia detine arme hipersonice care asigura o invulnerabilitate la sistemele de aparare antiracheta si o raza de actiune mai mare decat in cazul altor rachete balistice.