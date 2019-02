Rusia acuza Statele Unite ca pregatesc o interventie militara in Venezuela

"Statele Unite pregatesc o invazie militara intr-un stat independent", a declarat Nikolai Patrusev, intr-un interviu acordat publicatiei ruse Argumenty i Fakty."Transferul trupelor speciale americane in Puerto Rico, aducerea fortelor americane in Colombia si alte lucruri indica faptul ca Pentagonul suplimenteaza efectivele militare in regiune pentru a le folosi in operatiunea de inlaturare de la putere a lui Maduro", a precizat Nikolai Patrusev, conform agentiei Reuters.Anterior, oficiali americani au catalogat drept "propaganda" acuzatiile Moscovei privind pregatirea de catre Statele Unite a unei interventii militare in Venezuela.In contextul in care Statele Unite au trimis produse umanitare, confruntari militare au izbucnit la frontiera Venezuelei cu Brazilia . Primarul localitatii Gran Sabana, Emilio Gonzalez, refugiat in Brazilia, a declarat ca cel putin 25 de persoane au fost ucise, iar alte 84 au fost ranite in confruntarile militare izbuncnite la frontiera, informeaza publicatia italiana Il Fatto Quotidiano. Bilantul victimelor nu poate fi confirmat din surse independente. Confrunarile armate au izbucnit intre membri ai unui grup paramilitar apartinand comunitatii etnice pemon si armata Venezuelei.Administratia din China , care sustine regimul Nicolas Maduro, a denuntat initiativa Statelor Unite de a trimite "ajutoare umanitare in scopuri politice", in timp ce Uniunea Europeana a cerut incetarea violentelor. Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a afirmat ca "zilele lui Nicolas Maduro sunt numarate".Uniunea Europeana a exprimat preocupare in legatura cu riscul izbucnirii unor confruntari militare in Venezuela, pe fondul informatiilor privind mobilizarea trupelor americane in apropierea frontierei acestei tari. Vicepresedintele Venezuelei responsabil de Afaceri Europene, Yvan Gil, a avertizat, potrivit agentiei de presa EFE, ca o interventie militara "ar genera o stare de instabilitate fara precedent in regiune".Statele Unite au trimis avioane cu produse umanitare la frontiera Columbiei cu Venezuela, dar Administratia Nicolas Maduro sustine ca Washingtonul foloseste pretextul asistentei straine pentru o interventie militara. Cuba, un aliat al regimului de la Caracas, a acuzat ...citeste mai departe despre " Rusia acuza Statele Unite ca pregatesc o interventie militara in Venezuela " pe Ziare.com