Rusia acuza SUA ca dezvolta arme biologice in Georgia

"Cel mai probabil, sub aparenta unor investigatii pasnice, SUA isi sporesc potentialul militar biologic" la Centrul de cercetari in domeniul sanatatii publice Richard Lugar, in Georgia, a declarat intr-o conferinta de presa, la Moscova, generalul Igor Kirillov, comandantul Fortelor de aparare nucleara, biologica si chimica din cadrul armatei ruse.In acuzatiile sale, Rusia se bazeaza pe documentatia prezentata recent de catre fostul ministru georgian al securitatii nationale, Igor Ghiorgadze, refugiat la Moscova din 1995, dupa ce a fost acuzat ca a organizat un atac cu bomba impotriva presedintelui de atunci al Georgiei, Eduard Sevardnadze.Ghiorgadze a declarat in septembrie ca laboratorul, situat in apropiere de Tbilisi si numit dupa numele fostului senator republican american Richard Lugar, produce bacterii si virusi care ar putea fi folosite ca arme biologice.Generalul Kirillov a acordat credibilitate joi documentelor prezentate de Ghiorgadze, conform caruia cel putin 73 de persoane au decedat din 2015, ca rezultat al experimentelor cu agenti biologici sub masca unor studii clinice a unui medicament din SUA, efectuate la Centrul Richard Lugar."Experimentele s-au incheiat cu moartea masiva a pacientilor. In pofida decesului a 24 de persoane numai in decembrie 2015, studiile clinice au continuat, prin incalcarea standardelor internationale si impotriva vointei pacientilor. Aceasta a dus la moartea altor 49 de oameni", a spus Kirillov.Moartea simultana a atator voluntari "ne da motive sa presupunem ca la centrul Lugar au fost efectuate teste asupra unui component chimic sau a unui agent biologic cu mortalitate ridicata", sub masca studiilor clinice ale unui medicament, a afirmat comandantul rus.Potrivit generalului Kirillov, SUA ar fi desfasurat astfel de teste la mijlocul secolului trecut in Guatemala, unde aproape 1.500 de persoane au fost infectate cu agenti patogeni de sifilis si gonoree."Americanii au infectat deliberat pacienti cu afectiuni psihice cu acesti agenti patogeni. In consecinta, aproape jumatate dintre pacienti au decedat. Faptul experimentelor ilegale a fost admis in 2010 de catre presedintele Statelor Unite (Barack) Obama", a adaugat el.Generalul rus sustine ca programul de arme biologice al Penta ...citeste mai departe despre " Rusia acuza SUA ca dezvolta arme biologice in Georgia " pe Ziare.com