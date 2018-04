Rusia ameninta ca va adopta sanctiuni "dureroase" impotriva tarilor occidentale

"Nu vreau ca cineva sa-si faca iluzii: raspunsul Rusiei la sanctiuni, asa-zisele contrasanctiuni, vor fi obligatoriu punctuale, dureroase si sensibile pentru acele tari care au adoptat sanctiuni impotriva Rusiei", a declarat Matvienko pentru mass-media ruse.Presedinta Senatului rus a subliniat ca sanctiunile reprezinta o "sabie cu doua taisuri" si ca tarile care au sprijinit Washington-ul trebuie sa inteleaga ca atunci cand pun in miscare "acest mecanism distructiv al cooperarii internationale", "mai ales impotriva unor tari precum Rusia, vor exista consecinte grave", relateaza EFE.Desi in mod traditional Moscova raspunde aproape imediat Washington-ului, noile sanctiuni rusesti vor fi anuntate dupa sarbatorile din mai si inainte de incheierea sesiunii de primavara a parlamentului in luna iulie, a afirmat ea."Important in prezent este calitatea. Nu trebuie sa ne grabim", a adaugat Matvienko, indicand ca sanctiunile vor fi analizate cu cea mai mare atentie de catre guvern, experti, oameni de afaceri, rectori universitari, politologi, deputati si senatori si a asigurat ca in niciun caz acestea nu vor dauna economiei nationale sau cetatenilor rusi.Saptamana trecuta, un grup de deputati rusi a elaborat un proiect de lege care prevede o gama larga de masuri restrictive care includ interzicerea sau restrictionarea importurilor de produse agricole, materii prime sau alimente din SUA si din alte tari care sprijina masurile SUA impotriva Rusiei.De asemenea, parlamentarii rusi au propus incetarea sau suspendarea cooperarii internationale a Rusiei cu SUA si cu entitatile aflate sub jurisdictia sa in domeniile energiei nucleare, industriei aeronautice si constructiei de motoare cu rachete.La randul sau, presedintele Dumei de Stat (camera inferioara), Viaceslav Volodin, a declarat ca masurile propuse de deputati, cum ar fi limitarea furnizarii de motoare pentru rachete, ar trebui sa primeasca aprobarea presedintelui, Vladimir Putin Cat priveste cele peste 1.000 de medicamente importate din SUA, el a precizat ca, in cazul a 90 dintre ele, nu exista produse similare in Rusia, deci acestea nu vor fi afectate de preconizatele sanctiuni.Daca aceasta initiativa va fi aprobata, guvernul rus va fi imputernicit sa interzica sau sa restrict ...citeste mai departe despre " Rusia ameninta ca va adopta sanctiuni "dureroase" impotriva tarilor occidentale " pe Ziare.com