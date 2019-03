Rusia aduce bombardiere strategice in Crimeea, ca raspuns la sistemul antiracheta de la Deveselu

Moscova intentioneaza sa desfasoare escadrile de bombardiere strategice Tu-22M3 la baza aeriana Gvardeiskoie din Crimeea, a precizat Viktor Bondarev, luni, pentru agentia de presa RIA Novosti, afirmand ca instalarea mijloacelor sistemului de aparare antiracheta al SUA in Romania reprezinta o provocare serioasa pentru Rusia."Acest pas a schimbat in mod cardinal echilibrul de forte in regiune", a mai spus senatorul rus, potrivit caruia bombardierele desfasurate in Crimeea urmeaza sa fie modernizate in decurs de cativa ani, ceea ce va permite strapungerea sistemelor de aparare aeriana si aparare antiracheta "oriunde in Europa ", conform RIA Novosti."Raza de actiune a unui Tu-22M3 si raza rachetelor de croaziera de la bordul sau vor permite transportarea focosului nuclear oriunde in Europa, lovind astfel orice obiect al sistemelor de aparare antiracheta si al sistemelor de aparare aeriana inamice, iar luand in considerare si modernizarea sa pe parcursul urmatorilor ani la nivelul M3M si echiparea cu noi tipuri de arme de distrugere, acesta devine un vector universal pentru lovituri asupra tuturor tipurilor de tinte la o distanta de mii de kilometri", a subliniat Bondarev in aceeasi declaratie.In afara de bombardiere, flota aeriana rusa din Crimeea are in componenta sa avioane de lupta MiG-29 si Su-27, a adaugat el.Bondarev a spus ca acum in Crimeea se bazeaza o grupare puternica de trupe, care este intarita in mod constant. Astfel, in peninsula sunt desfasurate sisteme antiaeriene S-300 si S-400, sisteme Buk-M2, Pantiri-S1 si doua versiuni de sisteme de rachete Iskander.Sistemele de aparare antiracheta si de aparare aeriana din peninsula sunt capabile sa acopere in mod sigur atacurile din aer. De asemenea, aici au fost instalate sisteme antiracheta de coasta "Ball" si "Bastion", echipate cu rachete ultramoderne, inclusiv cu rachete supersonice, submarinul "Novosibirsk" si "Rostov pe Don", a mai spus senatorul rus.El a subliniat totodata ca la dezvoltarea potentialului militar al regiunii, accentul este pus pe apararea de coasta.De asemenea, el a exclus eventuala sechestrare a navelor ruse de cat ...citeste mai departe despre " Rusia aduce bombardiere strategice in Crimeea, ca raspuns la sistemul antiracheta de la Deveselu " pe Ziare.com