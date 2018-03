Efecte nebanuite ale atacului chimic al rusilor in Marea Britanie: ce se va intampla cu coruptii romani refugiati la Londra

Aceasta invazie de miliardari ai lui Putin, spioni si corupti din intreaga lume a creat o vulnerabilitate pentru Marea Britanie, ajungandu-se la cazuri de otravire cu substante radioactive, cum a fost cel al lui Alexandr Litvinenko din 2006 sau atacul cu neurotoxina listata in categoria armelor chimice pentru a-l elimina pe Serghei Skipral, un fost agent dublu."Marea Britanie analizeaza impunerea de restrictii in ce priveste afacerile si va propune o lege care sa adopte elemente din Magnitski Act", a declarat Theresa May de la tribuna Parlamentului, anuntand masuri impotriva miliardarilor corupti care traiesc la Londra.Magnitski Act reprezinta pachetul legislativ adoptat de SUA prin care au fost impuse sanctiuni economice Rusiei in urma anexarii Crimeii si a declansarii conflictului din estul Ucrainei.Adamescu si Popoviciu, refugiati la Londra ca sa scape de Justitia din Romania Modificarile legislative despre care se discuta in Regatul Unit ar urma sa puna presiune pe regimurile politice autoritare si e de asteptat sa afecteze si situatia unor milionari din Romania, refugiati la Londra in urma sustragerii din fata instantei si a condamnarilor penale din tara.Alexander Adamescu s-a refugiat la Londra in anul 2016 si, de atunci, lupta in justitia locala ca sa blocheze cererea de extradare in Romania pentru a se prezenta in fata instantei intr-un proces in care e acuzat de luare de mita.Pentru a evita expulzarea in Romania, Adamescu l-a angajat ca aparator pe un fost sef al MI6, ajutat si de un fost consilier al lui Tony Blair.Un alt milionar refugiat la Londra, a carui soarta ar putea sa se schimbe in urma modificarilor legislative impuse de Theresa May dupa atacul din Salisbury, este Puiu Popoviciu, condamnat definitiv la sapte ani de inchisoare pentru complicitate la infractiunea de abuz in serviciu si cea de dare de mita.Puiu Popoviciu s-a refugiat la Londra pentru a scapa de condamnarea la sapte ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita si complicitate la abuz in serviciu - Foto: Hepta.roAcesta a apelat la o forma extraordinara de atac impotriva deciziei definitive a judecatorilor, cea de recurs in casatie facut la ICCJ.Theresa May vorbeste despre o agresiune militara a ...citeste mai departe despre " Efecte nebanuite ale atacului chimic al rusilor in Marea Britanie: ce se va intampla cu coruptii romani refugiati la Londra " pe Ziare.com