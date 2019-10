Rusia, cea mai mare tara din lume, creste si mai mult in urma modificarilor climatice

Existenta acestor noi teritorii, situate intr-un golf in largul arhipelagului Novaia Zemlia, in Extremul Nord al Rusiei, a fost confirmata de catre o expeditie maritima la fata locului, in august si septembrie.Potrivit comandantului Flotei ruse in Marele Nord Aleksandr Moiselev, insulele au fost considerate anterior ghetari."Topirea ghetii, surparea acesteia si modificarile temperaturii au condus la dezvelirea lor", a anuntat el marti intr-o conferinta de presa la Moscova.La sfarsitul lui august, imagini din satelit au dezvaluit aceste pamanturi, a caror marime a fost evaluata de Flota rusa intre 900 si 54.000 de metri patrati - aproape cat opt terenuri de fotbal.BAZE MILITARE SI STIINTIFICE RUSE IN ACRICADin 2015 in 2019, topirea ghetarilor la Arctica a fost mai importanta decat s-a inregistrat vreodata, potrivit unui raport ONU cu privire la incalzirea globala, publicat in septembrie.In acest context, Rusia a deschis in ultimii ani o serie de baze militare si stiintifice in Arctica, atrasa de posibilitatea de a crea o ruta comerciala fara precedent si de a exploata resurse de hidrocarburi pana atunci inaccesibile.In cursul expeditiei ruse care a confirmat existenta celor cinci insulite, un echipaj de aproimativ 60 de persoane, inclusiv cercetatori, s-a imbarcat la bordul unui remorcher si nu unui spargator de gheata - o premiera in acest tip de misiune."Am avut noroc, pentru ca am putut acosta pe insule pe care malul si apele de coasta nu sunt eliberate mereu de ghetari anual", si-a exprimat satisfactia Denis Kret, comandantul expeditiilor ruse in Marele Nord.Potrivit lui Kret, aceasta misiune in anotimpul "cald" a permis totodata confirmarea existentei unei insule considerate anterior a fi o peninsula care face parte din arhipelagul Franz Josef, la vest de Novaia Zemlia.Autoritatile ruse au anuntat ca aceste teritorii urmeaza sa primeasca nume in curand. ...citeste mai departe despre " Rusia, cea mai mare tara din lume, creste si mai mult in urma modificarilor climatice " pe Ziare.com