Rusia cere Statelor Unite sa distruga scutul antiracheta de la Deveselu. Ambasador: Romania nu va fi tinta unor actiuni ostile

De asemenea, ministerul a precizat ca Washingtonul ar trebui sa distruga si dronele de atac din acelasi motiv, scrie Reuters."Ministerul rus al Apararii invita partea americana, in perioada premergatoare anularii Tratatului INF, sa ia masurile necesare pentru revenirea la respectarea stricta a acordului prin distrugerea sistemelor de lansare terestre MK-41 dezvoltate pentru lansarea de rachete Tomahawk, a rachetelor cu raze de actiune scurta si medie si a dronelor militare care intra sub incidenta Tratatului", a comunicat joi seara Ministerul rus al Apararii.Ministerul a informat ca l-a convocat pe atasatul militar al ambasadei SUA la Moscova pentru a-i inmana o nota care contine cererea Moscovei privind distrugerea scutului antiracheta de la Deveselu.Pe de alta parte, ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valery Kuzmin, a declarat, tot joi, ca tara sa este dispusa sa poarte un dialog cu Statele Unite pe tema Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), insa nu va fi cea care sa initieze discutiile, insa a dat asigurari ca Romania nu va fi tinta unor actiuni ostile.Despre ce anume poate astepta Romania din partea Rusiei in urma declaratiilor facute dupa ce Statele Unite au decis retragerea din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare, Valery Kuzmin a spus intr-o conferinta de presa: "Tratatul INF a fost considerat nu foarte benefic pentru Rusia. (...) Sa dai vina pe Rusia pentru ca ar s-ar apropia periculos de granitele statelor NATO nu pot digera asta. Deocamdata, nimic nu se va schimba".Ambasadorul a afirmat ca, initial, "americanii au spus timp de un deceniu, daca nu mai mult, ca sistemul lor strategic antibalistic nu este indreptat spre Rusia, dar, recent, s-a dovedit ca este indreptat fix spre Rusia. Foarte dragut.Am invatat din istorie si nu ne permitem sa fim naivi. Nu sunt planuite actiuni ostile, neprietenoase si va pot asigura ca Rusia nu are intentii cu caracter ostil, agresiv fata de Romania.Credem ca este tara noastra vecina si cel mai bun mod de a construi relatii cu vecinii e sa oferi conditii pentru o buna vecinatate".Kuzmin a precizat ca nu a avut discutii cu oficiali romani pe aceasta tema: "Nu am discutat. Nu am discutat nici cu americanii, nu pentru ca nu suntem pregatiti sa vorbim, dar nu vedem o reactie. Cautam sa dialogam