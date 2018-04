Agentia Roskomnadzor a anuntat intr-un comunicat ca a lansat o procedura, la un tribunal de la Moscova, prin care cere o "limitare a accesului" la Telegram, scrie AFP.Mesageria Telegram a fost infiintata de rusul Pavel Durov si este renumita pentru nivelul inalt de confidentialitate pe care il are.Autoritatile de la Moscova au dat, in 20 martie, un ultimatum de 15 zile Telegram sa-i furnizeze cheile de criptare."Amenintarile cu blocarea Telegram, daca nu furnizeaza datele personale ale utilizatorilor, nu vor avea rezultate. Telegram va para libertatea si confidentialitatea", a reactionat atunci pe Twitter Pavel Durov.Avocatul mesageriei, Pvel Cikov, a declarat la randul sau, pe contul sau de Telegram, ca cerintele autoritailor sunt "inacceptabile" din punct de vedere tehnic, din cauza sistemului foarte complex de criptare, potrivit caruia mesageria nu are ea insasi acces la anumite comunicatii.Justitia rusa a condamnat Telegram, la jumatatea lui octombrie, la plata unei amenzi in valoare de 800 de mii de ruble (18.000 de euro) din cauza ca a refuzat sa coopereze cu FSB.Durov, care a parasit Rusia in 2014, invocand tensiuni cu autoritatile, a denuntat la acea vreme o incalcare, in opinia sa, a Constitutiei ruse, care protejeaza dreptul la secretul corespondentei.Mesageria a scapat deja unei blocari, in iunie, dupa ce a acceptat sa furnizeze informatii autoritatii ruse reglementare in vederea inregistrarii sale la registrul difuzorilor de informatie, lucru pe care l-a refuzat pana atunci.Telegram este cunoscuta ca oferind un nivel ridicat de confidentialitate, iar utilizarea sa de catre miscari jihadiste a alimentat cu regularitate o polemica in ultimii ani. ...citeste mai departe despre " Rusia declanseaza atacul asupra Telegram, un serviciu de mesagerie cu un inalt nivel de confidentialitate " pe Ziare.com