Informatia a fost transmisa de agentiile de presa ruse si preluata ulterior de Reuters.Peninsula ucraineana Crimeea a fost anexata de Rusia in 2014, ceea ce a atras sanctiuni din partea Uniunii Europene si a SUA contra Moscovei, si a agravat situatia din regiune.In luna decembrie, SUA au anuntat ca intentioneaza sa livreze Ucrainei "capacitati de aparare consolidate", expertii sustinand ca printre acestea sunt incluse rachete antitanc Javelin.In primavara anului trecut, Rusia a desfasurat o prima divizie de rachete S-400 in Crimeea, mai exact in apropierea orasului-port Fedosia. Noua divizie de rachete este desfasurata langa orasul Sevastopol si va controla spatiul in zona frontierei cu Ucraina.Noul sistem de aparare aeriana, proiectat pentru a apara granitele Rusiei, poate fi transformat intr-un modul ofensiv in mai putin de cinci minute, a explicat Viktor Sevostianov, inalt responsabil in fortele aeriene ruse.Sistemele S-400, introduse prima data in dotarea fortelor militare ruse in 2007, pot dobori rachete balistice si aeronave. Acestea pot fi echipate cu mai multe tipuri de rachete, inclusiv cu unele cu raza foarte lunga de actiune, care pot lovi tinte aflate la cateva sute de kilometri distanta.Rusii sunt ingrijorati din cauza scutului antiracheta din Romania , amplasat la Deveselu, jud. Olt, la circa 700 de kilometri de Sevastopol.Citeste si:Rusia a inceput sa ridice un gard intre Ucraina si Crimeea anexataAmbasadorul Rusiei la Bucuresti propune un referendum ca in Crimeea pentru unirea Romaniei cu R.Moldova ...citeste mai departe despre " Rusia desfasoara rachete S-400 in Crimeea: Noul sistem de aparare poate fi transformat in unul de atac in 5 minute " pe Ziare.com