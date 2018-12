Serviciile cehe de informatii.Serviciul de contrainformatii BIS a avertizat de mai mult timp in legatura cu activitatea rusa in Cehia , state membru NATO din 1999 si UE din 2004.Mai multe tari UE si NATO au emis avertizari similare in ultimii ani, relateaza Reuters.Potrivit unui raport al serviciului ceh de contrainformatii, in doua atacuri ce au vizat MAE de la Praga a fost implicat grupul de hackeri APT28, despre care se crede ca ar avea legaturi cu Serviciului rus de informatii militare (GRU).Mai mult, grupul a fost acuzat ca ar fi responsabil de o serie de atacuri cibernetice in Germania si SUA.Hackerii au patruns in sistemul informatic al Ministerului, reusind sa acceseze conturile de e-mail a peste 150 de angajati.Autoritatile ruse nu au comentat acuzatiile continute in raportul serviciilor cehe. ...citeste mai departe despre " Rusia este in spatele atacurilor cibernetice care au vizat Ministerul de Externe din Cehia " pe Ziare.com