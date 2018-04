Aceste statii radar, al caror numar nu este precizat, au fost instalate la inceputul anului 2018 pentru a controla spatiul aerian din intreaga zona a Marii Negre, conform ziarului mentionat.Respectivele sisteme au capacitatea de a detecta pana la 200 de tinte - de la elicoptere si avioane, pana la aparate hipersonice si rachete de croaziera care se deplaseaza cu viteze de pana la 18.000 km/ora - pe o raza de pana la 1.800 km si la altitudini de pana la 600 km, fiind capabile de a calcula coordonatele lor exacte.Conform presei ruse, aceste statii radar de frecvente mari si medii analizeaza date despre tinte hipersonice si aerodinamice in conditii meteorologice dificile si transmit informatia colectata fortelor antiaeriene.Astfel de radare pot detecta, capta si urmari tinte in afara atmosferei si pot determina nu doar coordonatele, ci si apartenenta acestora.Sistemele radar 55J6M 'Nebo-M', unul dintre cele mai avansate din clasa lor, sunt de regula montate pe o platforma mobila si pot fi transportate rapid in orice parte a Crimeei, releva media ruse.Fostul sef al fortelor antiaeriene ruse, Aleksandr Gorkov, a declarat pentru Izvestia ca, datorita acestor radare, Marea Neagra este astfel acoperita complet de un camp radar. Prin intermediul acestor radare, Rusia poate controla spatiul aerian pana in stramtorile Bosfor si Dardanele, mai spune el."Sunt statii radar de detectare pe distante lungi, care permit monitorizarea situatiei aeriene, a activitatii aviatiei si pot identifica potentialele amenintari la mari distante", a adaugat Gorkov.Potrivit Vzgliad, aceste radare noi si-ar fi demonstrat deja eficienta la baza aeriana rusa Hmeimim din Siria. ...citeste mai departe despre " Rusia exploateaza noi radare in Crimeea, cu care monitorizeaza Marea Neagra " pe Ziare.com