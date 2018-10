Liderii celor patru tari s-au intalnit sambata in Istanbul pentru a discuta despre conflictul din Siria, in special despre problemele din regiunea Idlib, controlata de rebeli.In cadrul summitului, liderii au discutat si despre acordul incheiat luna trecuta intre Turcia si Rusia privind stabilirea unei zone demilitarizate in provincia siriana Idlib."Rusia si Turcia au negociat un acord care trebuie implementat foarte strict. Au fost facute asigurari in aceasta privinta. Vom fi cu totii extrem de vigilenti pentru a ne asigura ca aceste angajamente sunt respectate si ca acordul de incetare a focului este stabil si sustenabil", a declarat presedintele francez Emmanuel Macron."Contam pe Rusia sa puna o presiune foarte clara pe regimul din Siria", a adaugat liderul francez.Respectarea acordului incheiat de Rusia si Turcia privind regiunea Idlib este urmarita atent de comunitatea internationala, a mentionat Emmanuel Macron.Presedintele rus Vladimir Putin a transmis in urma summitului ca Turcia isi indeplineste obligatiile legate de acordul privind regiunea Idlib. Procesul nu este unul simplu, iar Rusia planuieste sa continue cooperarea, a adaugat Putin.Cei patru lideri au ajuns la concluzia ca este necesara infiintarea unui comitet pentru elaborarea unei noi Constitutii in Siria pana la finalul anului."Acest lucru trebuie facut cat de curand posibil, sper ca vom reusi pana la finalul anului", a declarat presedintele turc Tayyip Erdogan. ...citeste mai departe despre " Rusia, Germania, Franta si Turcia doresc un tratat de incetare a luptei din Siria " pe Ziare.com