Rusia i-a manipulat online pe afroamericani sa nu mearga la vot in 2016

Internet Research Agency (IRA), agentie cu sediul la Sankt Petersburg si considerata de justitia americana ca o ferma de "troli" platita de Kremlin, a incercat in timpul campaniei prezidentiale sa descurajeze de la vot segmente de populatie in general apropiate de democrati, ca tinerii, minoritatile etnice si comunitatea LGBT (lesbiana, gay, bisexuala, transsexuala si intersexuala), relateaza AFP.Agentia a pus un accent deosebit pe alegatorii afroamericani, indica analiza cea mai completa pana in prezent a miilor de mesaje si publicatii difuzate pe retele sociale de IRA, intre 2015 si 2017, efectuata in comun de Universitatea Oxford si specialisti de la Graphika in noile media.Un alt raport comandat de Senat a fost elaborat de societatea New Knowledge si Universitatea Columbia in special.IRA a creat astfel numeroase conturi sub false profiluri americane destinate comunitatii afroamericane. Unul dintre acestea, numit "Blacktivist", trimitea mesaje negative despre candidata democrata Hillary Clinton, acuzata ca este oportunista, dornica numai sa castige voturi."Aceasta campanie a vizat sa convinga ca modul cel mai bun de a ameliora cauza comunitatii afroamericane era boicotarea alegerilor si concentrarea pe alte subiecte", au scris autorii raportului.In paralel, o parte a celor 3.841 de conturi de Facebook , Instagram, Twitter sau Youtube studiate a cautat sa ii determine pe alegatorii albi apropiati republicanilor sa participe la vot.Initial, mesajele au sustinut tezele republicane - apararea dreptului de a purta arma sau lupta impotriva imigratiei - fara sa citeze favoriti. Dupa ce candidatura lui Donald Trump a capatat consistenta, mesajele IRA i-au fost clar favorabile, potrivit acestui studiu.Potrivit unui studiu al Pew Research Center, rata participarii alegatorilor albi a crescut in 2016, in timp ce a minoritatii afroamericane, la 59,6%, s-a redus cu cinci puncte in raport cu 2012.Mai multi angajati ai IRA, finantata de oligarhul Evgheni Prigojin, au fost inculpati de justitia americana pentru ingerinta in alegerile din 2016.