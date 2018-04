"Nu suntem participanti ai 'Twitter-diplomatiei'. Suntem adeptii unor abordari serioase. Credem in continuare ca este important sa nu se faca pasi ce ar putea afecta situatia si asa fragila din Siria", a spus Peskov."Suntem in continuare convinsi ca pretextul privind utilizarea de arme chimice in (orasul sirian) Douma este unul inventat si nu poate fi folosit ca motiv pentru actiuni in forta", a subliniat purtatorul de cuvant al lui Vladimir Putin (foto).Presedintele Donald Trump a sustinut miercuri ca animozitatea in relatiile cu Rusia este provocata in mare parte de ancheta 'corupta' - dirijata in opinia sa de catre Partidul Democrat - privind ingerinta rusa in scrutinul prezidential american din 2016. Acest mesaj al lui Trump a venit intr-o serie de postari pe Twitter in care el mai intai a avertizat Rusia sa se pregateasca pentru rachetele pe care armata americana le va lansa asupra Siriei, apoi a estimat ca relatiile ruso-americane sunt acum mai proaste ca pe vremea Razboiului Rece, afirmand totusi intr-o nota mai concilianta disponibilitatea SUA de a ajuta Rusia sa depaseasca dificultatile economice, dar cu conditia opririi 'cursei inarmarii'.Tensiunile dintre Rusia si SUA au escaladat in ultimele zile cu privire la presupusul atac chimic din Siria, pe care mai multe tari occidentale il imputa regimului de la Damasc, sustinut de Moscova.OMS a afirmat ca 500 de persoane au fost afectate de atacul chimic din Siria. ...citeste mai departe despre " Rusia ii da replica lui Trump: Kremlinul nu participa la Twitter-diplomatie " pe Ziare.com