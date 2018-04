Lavrov a declarat, in urma discutiei cu Ri Yong Ho, ca nu exista inca o intalnire programata intre presedintele rus Vladimir Putin si liderul nord-coreean suprem Kim Jong-Un, informeaza Reuters.Acesta a adaugat ca Rusia saluta solutionarea problemelor din Peninsula Coreeana si ca sustine relatia dintre Coreea de Nord si Statele Unite.Aflat intr-o vizita oficiala la Moscova, ministrul nord-coreean de Externe a declarat ca situatia din Peninsula Coreeana si evenimentele internationale demonstreaza ca Rusia si Coreea de Nord au nevoie de o relatie bilaterala mai puternica.Recent Kim Jong-Un i-a transmis presedintelui Chinei, Xi Jinping, in cursul vizitei la Beijing, ca va accepta reluarea negocierilor multilaterale pe tema programelor nuclear si balistic. La negocierile multilaterale, care au fost intrerupte in anul 2009, participa Coreea de Nord, Coreea de Sud, Statele Unite, China , Rusia si Japonia Citeste si Rusia a incercat sa medieze conflictul dintre cele doua Corei. Phenianul averizeaza: Un razboi nuclear poate interveni in orice moment ...citeste mai departe despre " Rusia il trimite pe Lavrov in Coreea de Nord " pe Ziare.com